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Крупные заказы в поле зрения: Rheinmetall покупает американского поставщика обороны Loc Performance

Компания Rheinmetall, занимающаяся поставками вооружений, расширяет свой бизнес в США и покупает американского поставщика вооружений Loc Performance за примерно один миллиард долларов. Как сообщила компания из Дюссельдорфа в среду, соглашение о покупке всех акций автомобильных специалистов из...

 and  Katherine Bradley
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Крупные заказы в поле зрения: Rheinmetall покупает американского поставщика обороны Loc Performance

Rheinmetall описал приобретение как "стратегическое дополнение" и стремится укрепить свою позицию на рынке Северной Америки и обеспечить "объемные, крупномасштабные заказы" через поглощение. Интегрируя опытных экспертов из Loc Performance в свои внутренние цепочки поставок для "технического обслуживания, ремонта и модернизации военных боевых машин", Rheinmetall ожидает выгоды tanto для своего бизнеса в США, так и на глобальном уровне. Loc Performance имеет около тысячи сотрудников и производственную площадь 1,7 миллиона квадратных метров.

Военное автомобильное подразделение Rheinmetall в США управляется через American Rheinmetall Vehicles, штаб-квартира которого находится в штате Мичиган. Приобретение Loc Performance позволит более эффективно и всесторонне снабжать Министерство обороны США. Поставщик предлагает компоненты автомобилей, такие как продукты бронирования, гусеничные системы и подвески, обслуживая не только правительство США, но и производителей автомобилей в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и строительстве.

"Соединенные Штаты являются ключевым рынком на ближайшие годы", - объяснил Армин Паппергер, CEO Rheinmetall, обосновывая планируемое приобретение, которое все еще подлежит утверждению регулирующих органов. Джейсон Аткинсон, CEO Loc Performance, spoke of a "great" combination of the capabilities of both companies.

Rheinmetall планирует расширить свои операции в Мичигане, в частности, в секторе военных автомобилей, путем интеграции Loc Performance в свой бизнес American Rheinmetall Vehicles в Плимуте. Эта мера направлена на расширение их возможностей и лучшее обслуживание потребностей Министерства обороны США.

С приобретением Rheinmetall надеется использовать экспертизу Loc Performance в производстве компонентов автомобилей, в том числе продукты бронирования и подвески, еще больше укрепив свое присутствие на рынке Северной Америки, в том числе в районе Плимута.

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