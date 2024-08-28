Крупнейший поставщик воды в Англии предлагает значительно увеличить счета за воду, превысив 50%.

Великобритании крупнейший поставщик воды Thames Water, обслуживающий 16 миллионов человек в Лондоне и южном Англии, рассматривает возможность повышения тарифов более чем на 50% в ближайшем будущем. Частная компания заявила, что меры по сокращению затрат, предписанные регулирующим органом Ofwat, были нереалистичными, что привело к отказу инвесторов.

Thames Water неоднократно критиковали и обвиняли в сбросе сточных вод в реки и море. Компанию проверяет Ofwat с июля, назначив независимого эксперта для контроля над ее деятельностью. Владельцем компании является консорциум, в который входят британский и канадский пенсионные фонды. Водоснабжение в Великобритании было приватизировано в 1989 году.

В среду CEO Thames Water Крис Вестон объявил, что дополнительные платежи за воду будут использованы для поддержания трубопроводов и сооружений для очистки воды, а также для улучшения условий для домохозяйств и окружающей среды. Теперь клиенты будут нести ответственность за годы поддержания низких цен. Вестон также гарантировал расширение социальных тарифов, которое будет выгодно для большего числа домохозяйств.

Однако Ofwat ранее отклонил первоначальный запрос Thames Water о повышении тарифов на 44%, настаивая на экономии затрат.

В начале августа Ofwat объявил о крупных штрафах в миллионах фунтов стерлингов для трех поставщиков воды, в том числе Thames Water, за небрежное обращение со сточными водами в течение многих лет. Значительная часть системы сточных вод Великобритании по-прежнему отражает инфраструктуру викторианской эпохи.

Предложенное Thames Water повышение тарифов, которое затронет миллионы клиентов, направлено на покрытие затрат на техническое обслуживание и улучшения. В связи с крупными штрафами в миллионы фунтов стерлингов, наложенными Ofwat за исторические проблемы со сточными водами, компания испытывает финансовое давление.

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