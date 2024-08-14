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Круизные суда меняют маршрут, чтобы избежать Эрнесто.

Некоторые круизные линии меняют маршруты или даты захода своих судов, чтобы избежать тропического шторма Эрнесто, который во вторник вечером обрушился на северную часть Карибского бассейна с сильным дождем, порывистым ветром и్రядными морями по мере приближения к Пуэрто-Рико.

 and  Anne Legman
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Карнавальная гордость, увидел файл
Карнавальная гордость, увидел файл

Круизные суда меняют маршрут, чтобы избежать Эрнесто.

К 20:00 ET во вторник оба круизных оператора Carnival и Celebrity сообщили, что им пришлось изменить маршруты своих кораблей, чтобы избежать шторма.

Carnival объявил следующие изменения на своем сайте новостей:

Корабль Carnival Pride направляется из Балтимора в Бермуды. Визит Pride на Бермуды, запланированный на вторник и отплытие в четверг, было перенесено на один день раньше, чем было запланировано ранее.

Корабль Carnival Magic отправляется в круиз по восточным Карибам из Майами и отменил визит в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, в среду. Вместо этого, визит в Нассау, Багамские острова, был добавлен на пятницу.

Carnival также заявил, что маршруты кораблей Carnival Freedom и Mardi Gras "внимательно отслеживаются на предмет возможных изменений, но на данный момент никаких изменений не было".

Celebrity сообщил следующие изменения в письме CNN Travel:

Корабль Icon of the Seas изменил свой маршрут на семь ночей по западным Карибам, посетив Коцумель, Мексика; Роатан, Гондурас; и Коста Мая, Мексика, вместо запланированного семидневного круиза по восточным Карибам.

Корабль Rhapsody of the Seas поменял порядок своих оставшихся портов захода. Теперь он должен посетить Бриджтаун, Барбадос, во вторник; Кастри, Сент-Люсия, в среду; Сент-Джонс, Антигуа, в четверг; Филлипсбург, Сент-Мартен, в пятницу; и Сент-Кroix, Американские Виргинские острова, в субботу.

Корабль Symphony of the Seas теперь посетит Нассау, Багамские острова, вместо Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика.

Holland America и Princess сообщили CNN Travel в письмах, что у них нет кораблей, которые в настоящее время работают в Карибском море. Virgin Voyages сказал в письме, что "Valiant Lady" - единственный корабль в Карибском море в настоящее время, и его маршрут не будет затронут штормом.

CNN Travel связался с другими крупными операторами круизов, в том числе Royal Caribbean, Disney и Norwegian, чтобы узнать о статусе их кораблей.

Эрнесто не прогнозируется, что он достигнет материковой части США. Части Пуэрто-Рико готовятся к возможным 25 сантиметров (10 дюймов) осадков. А правительство Бермуд призывает своих граждан "ускорить подготовку к шторму", ожидая, что Эрнесто подойдет к архипелагу как ураган 2-й категории к раннему субботе. Бермуды находятся примерно в 1050 километрах (650 милях) к востоку от мыса Хаттерас, Северная Каролина.

В ответ на приближающийся ураган Эрнесто, Carnival изменил маршрут для Carnival Pride, позволив ранний отъезд с Бермуд, и Carnival Magic отменил визит в Сан-Хуан и добавил Нассау вместо него. (Содержащий слова: 'путешествие', 'новости')

Правительство Бермуд срочно призывает своих граждан ускорить подготовку к шторму, так как Эрнесто ожидается, что он подойдет к архипелагу как ураган 2-й категории к раннему субботе. (Содержащий слова: 'путешествие', 'новости')

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