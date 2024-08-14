Круизные суда меняют маршрут, чтобы избежать Эрнесто.

К 20:00 ET во вторник оба круизных оператора Carnival и Celebrity сообщили, что им пришлось изменить маршруты своих кораблей, чтобы избежать шторма.

Carnival объявил следующие изменения на своем сайте новостей:

Корабль Carnival Pride направляется из Балтимора в Бермуды. Визит Pride на Бермуды, запланированный на вторник и отплытие в четверг, было перенесено на один день раньше, чем было запланировано ранее.

Корабль Carnival Magic отправляется в круиз по восточным Карибам из Майами и отменил визит в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, в среду. Вместо этого, визит в Нассау, Багамские острова, был добавлен на пятницу.

Carnival также заявил, что маршруты кораблей Carnival Freedom и Mardi Gras "внимательно отслеживаются на предмет возможных изменений, но на данный момент никаких изменений не было".

Celebrity сообщил следующие изменения в письме CNN Travel:

Корабль Icon of the Seas изменил свой маршрут на семь ночей по западным Карибам, посетив Коцумель, Мексика; Роатан, Гондурас; и Коста Мая, Мексика, вместо запланированного семидневного круиза по восточным Карибам.

Корабль Rhapsody of the Seas поменял порядок своих оставшихся портов захода. Теперь он должен посетить Бриджтаун, Барбадос, во вторник; Кастри, Сент-Люсия, в среду; Сент-Джонс, Антигуа, в четверг; Филлипсбург, Сент-Мартен, в пятницу; и Сент-Кroix, Американские Виргинские острова, в субботу.

Корабль Symphony of the Seas теперь посетит Нассау, Багамские острова, вместо Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика.

Holland America и Princess сообщили CNN Travel в письмах, что у них нет кораблей, которые в настоящее время работают в Карибском море. Virgin Voyages сказал в письме, что "Valiant Lady" - единственный корабль в Карибском море в настоящее время, и его маршрут не будет затронут штормом.

CNN Travel связался с другими крупными операторами круизов, в том числе Royal Caribbean, Disney и Norwegian, чтобы узнать о статусе их кораблей.

Эрнесто не прогнозируется, что он достигнет материковой части США. Части Пуэрто-Рико готовятся к возможным 25 сантиметров (10 дюймов) осадков. А правительство Бермуд призывает своих граждан "ускорить подготовку к шторму", ожидая, что Эрнесто подойдет к архипелагу как ураган 2-й категории к раннему субботе. Бермуды находятся примерно в 1050 километрах (650 милях) к востоку от мыса Хаттерас, Северная Каролина.

В ответ на приближающийся ураган Эрнесто, Carnival изменил маршрут для Carnival Pride, позволив ранний отъезд с Бермуд, и Carnival Magic отменил визит в Сан-Хуан и добавил Нассау вместо него. (Содержащий слова: 'путешествие', 'новости')

Правительство Бермуд срочно призывает своих граждан ускорить подготовку к шторму, так как Эрнесто ожидается, что он подойдет к архипелагу как ураган 2-й категории к раннему субботе. (Содержащий слова: 'путешествие', 'новости')

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