- Круизный лайнер Disney Dream приземляется в Гамбурге

Утром сегодня круизный лайнер Disney Dream зашел в порт Гамбурга. По словам представителей Cruise Gate Hamburg (CGH), оператора терминала, это первый визит судна в порт, хотя оно уже бывало в Гамбурге, как видно на фотографиях.

Disney Dream покинет порт в среду вечером. Возможно, он совершит круг вокруг Эльбской филармонии, как намекает представитель. Этот американский лайнер длиной около 340 метров, принадлежащий Disney Cruise Line, отправится в свой следующий путь в Амстердам. Он был построен на верфи Meyer-Werft в Папенбурге.

Лайнер Disney Dream, принадлежащий Disney Cruise Line, является большим американским судном длиной около 340 метров. При отплытии из порта Гамбурга в среду вечером лайнер, возможно, обойдет вокруг знакового здания Эльбской филармонии.

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