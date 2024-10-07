Круизное судно возобновило плавание после технического сбоя из-за административных препятствий

Изначально лайнер "Вилла Ви Odyssey" вылетел из Белфаста, Северная Ирландия, в понедельник вечером после задержки примерно в четыре месяца. Однако его путь не зашел далеко, так как он остановился после того, как прошел несколько миль по акватории залива Белфаста, якобы из-за некоторых незавершенных последних административных формальностей.

Прошли несколько дат отплытия, что заставило tanto пассажиров, как и зрителей на берегу задуматься о текущем статусе ситуации.

Но теперь судно, которое когда-то было "Брамар" под Fred. Olsen Cruise Lines, снова в движении.

Согласно сайту мониторинга судов Vesselfinder, к 11:00 по Гринвичу (7:00 по восточному времени) в пятницу "Одиссея" продвигалась в направлении Бреста, Франция.

Глава "Вилла Ви" Майк Петтерсон подтвердил эту информацию CNN в пятницу. Он сообщил, что судно проведет день во Франции, прежде чем отправиться в Бильбао, Испания.

Это, несомненно, хорошие новости для пассажиров, многие из которых потратили значительные суммы денег и даже покинули свои дома, чтобы отправиться в это отложенное путешествие.

В четверг Холли Хеннесси, путешествующая со своим кошачьим компаньоном, рассказала CNN, что пассажиры недавно провели "мини" церемонию крещения на борту и были рады получить разрешение на отплытие.

По словам Анжелы Тереак, американской пассажирки, путешествующей со своим мужем, опыт был менее чем идеальным и временами frustrirovan, но они с нетерпением ждут путешествия всей жизни.

Ранее Петтерсон заявил, что задержка была связана с длительным процессом сертификации.

Поскольку судно было построено в 1993 году, оно должно соответствовать стандартам нового судна, объяснил Петтерсон.

Корреспонденты CNN Джулия Бакли и Марни Хантер внесли вклад в этот отчет.

Пассажиры с нетерпением ждут прибытия в Брест, Франция, согласно последним новостям, так как "Вилла Ви Odyssey", бывший "Брамар", теперь движется к своему destino. Это значительное облегчение для многих пассажиров, которые вложили много и ждали долго.

В связи с новым маршрутом судна некоторые пассажиры теперь планируют свои поездки, с Брестом в качестве промежуточной остановки перед конечной точкой в Бильбао, Испания.

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