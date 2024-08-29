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КиноНовостиТим Бертон

Кровопролитие, сложные паутины и пугающее, зловещее введение.

Почему Венецианский кинофестиваль открывается с разорванными кишками – событием, которое не ограничивается любителем этого певец Эй prevaтиicient filmmaker Tim Burton.

 and  Grigoriy Williams
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- Кровопролитие, сложные паутины и пугающее, зловещее введение.

Венеция, старейший в мире кинофестиваль, открывается в жарком августе, но уже царит атмосфера Хэллоуина с тыквами и персоналом, занятого празднованием с кровавыми шутками, отрубленными конечностями, страшными костюмами и случайными сладостями.

Деньги не имеют значения для него, заявляет Тим Бёртон

Открывая 81-й фестиваль, режиссер Тим Бёртон ("Эдвард Руки-ножницы", "Сweeney Todd") возвращается на Лидо и отдает дань уважения своей страсти к трупам и мрачной обстановке. На написание сиквела ужасного клоуна "Битиджюс" ушло 36 лет. Для грандиозного входа Бёртон привез своих старых друзей, таких как Майкл Китон, Кэтрин О'Хара и Вайнона Райдер, а также новых актеров, таких как Виллем Дефо, Джастин Теру и Моника Беллуччи.

На пресс-конференции он честно признался, что ему 66 лет, и он по-прежнему не понимает, почему первый фильм стал таким успешным. Теперь он чувствует, что снова нашел свою страсть, говоря, что просто наслаждался процессом съемок с каждым, независимо от реакции.

Ужас: здесь женщины все еще "суки"

Сюжет свободно продолжает историю предшественника. Женщина (Вайнона Райдер), которая видит призраков, выросла и стала паранормальным медиумом для телешоу. После смерти своего отца она возвращается в свой детский дом с привидениями со своей мачехой, бойфрендом и дочерью. Но среди скорбящих появляется призрак из прошлого: демон "Битиджюс", который все еще называет женщин "суками" в 2024 году и имеет странные планы на свадьбу. Также есть воссоединение со старыми друзьями, такими как двухголовый песчаный червь и толпа мужчин в костюмах с миниатюрными головами.

Паутина и тыквы на Венецианском кинофестивале

У оригинала есть преданные фанаты, которые, странным образом, помнят 80-е годы через тематические вечеринки. Вокруг Палаццо дель Cinema уже собирались молодые женщины в футболках Битиджюса, гольфах с паутиной или даже в черно-белом полосатом костюме, фирменном знаке персонажа, за несколько часов до официального начала с президентом жюри Изабель Юппер и лауреатом почетной премии Сигурни Уивер.

Несмотря на эту отсылку к 80-м, большинство с нетерпением ждали звезду, родившуюся в 2002 году. Калифорнийка Дженни Ортега получила признание как одна из newest "Scream Queens", сыграв роли в двух фильмах "Крик" и сериале Netflix "Вторник". Теперь она играет дочь Вайноны Райдер, которая тоже видит призраков и должна балансировать между мирами живых и мертвых. Без спойлеров, держитесь подальше от парней с странными родителями, независимо от того, насколько они могут казаться очаровательными.

На своей первой пресс-конференции Ортега выбрала костюм цвета крови, в то время как Райдер предпочла черное платье, которое было бы слишком пышным даже для похорон. Ортега упомянула, что работала с Бёртоном ранее над "Вторником", признавшись, что является "большой поклонницей" первого фильма и выразив полную уверенность в нем. Бёртон ответил комплиментом, заявив, что их сотрудничество было основным источником вдохновения. Тем временем группа девушек держала самодельный плакат для камер: "Я проехала часы, чтобы увидеть, как Дженни улыбается". "Битиджюс Битиджюс" выйдет 12 сентября. Посмотрим, сможет ли он достичь такого же страха, как и оригинал, который собрал $75 миллионов в прокате при бюджете в $15 миллионов. Однако дух беззакония, самодельные спецэффекты и живые выступления возбуждают ожидания от традиционного ужасного комедийного формата кино. quite an ominous start for a film festival.

Тим Бёртон, известный фильмами, наполненными страстью к трупам и мрачной обстановке, вновь стоит у руля Венецианского кинофестиваля, отдавая дань своим темным темам.

Группа 'Бэтмен' на красной ковровой дорожке Venetian: Дженни Ортега, Уайнона Райдер, Тим Бёртон, Моника Беллуччи, Майкл Китон и Вильем Дефо, расставленные слева направо.

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