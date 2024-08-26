- Крошечный вредитель с огромным аппетитом: крошечная муха представляет угрозу для каштановых лесов

Под многочисленными конскими каштанами видны первые слои опавших листьев. Это не результат палящих, солнцепечных дней, а проблема, которая беспокоит эти деревья уже много лет. Как объясняет Олаф Циммерманн, энтомолог из Аграрно-технологического центра Аугстенауэра в Карлсруэ, в этом году особенно заметно заражение листовёртками конского каштана.

По всей Германии белые цветущие конские каштаны, высаженные вдоль улиц, в парках и садах, уже сбросили большинство листьев летом, а оставшиеся стали ломкими и безжизненными. Типичным признаком является изменение цвета и раннее опадение листьев во второй половине августа, как объясняет Роланд Мюллетальер из Общества охраны природы (NABU). Из-за изменения климата естественные процессы теперь происходят раньше.

Засуха усугубляет проблемы

По словам Мюллетальера, засуха в сочетании с листовёрткой конского каштана наносит значительный ущерб этому дереву. "Деревья, страдающие от засухи, более восприимчивы к вредителям", - объясняет эксперт NABU. Особенно это актуально на северо-востоке Германии после нескольких лет сильной засухи. "Деревья долго восстанавливаются после этого, и многие также погибают".

Хотя конский каштан - это средиземноморское дерево, ему необходима достаточная влажность для нормального роста. "Несколько сухих лет в сочетании с сильным вредителем могут привести к длительному ухудшению состояния и гибели дерева", - говорит Мюллетальер.

Нежеланное дополнение

Исчезновение этого интродуцированного вида не вызывает значительной озабоченности в отношении местной экосистемы. Обычно отдают предпочтение местным деревьям при посадке.

Листовёртка конского каштана (Cameraria ohridella) - это небольшая оранжево-полосатая бабочка, откладывающая яйца на верхней стороне листьев конского каштана. Через несколько недель из них вылупляются личинки, которые в течение нескольких недель поедают внутреннюю часть листьев, как объясняет NABU. Быстрое увядание листьев ослабляет дерево, делая его более восприимчивым к другим стрессам. В мягкие зимы высокая численность личинок бабочки выживает.

Увядание листьев затрудняет способность дерева производить энергию посредством фотосинтеза. Со временем это ослабляет дерево и делает его более восприимчивым к другим нагрузкам.

Простой способ

Вы можете помочь конскому каштану в вашем саду, используя простой метод: тщательно собирать и утилизировать листья. Это уничтожает личинок внутри листьев, предотвращая появление новых бабочек.

Только белые цветущие конские каштаны (Aesculus hippocastanum) подвержены воздействию, в то время как красные цветущие (Aesculus carnea) остаются нетронутыми.

С 17 века конские каштаны культивируются в Европе из-за их привлекательной листвы и цветов, как сообщает NABU. С 1989 года листовёртка распространилась почти по всей Европе, скорее всего, из труднодоступных ущелий на Балканах.

Ущерб конским каштанам наносится не только листовёртками, но и засухой, которая делает деревья более восприимчивыми к вредителям. (По словам Мюллетальера)

Листовёртка конского каштана, небольшая оранжево-полосатая бабочка, откладывает яйца на листья, вызывая значительное увядание и ослабление дерева. (Как объясняет NABU)

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