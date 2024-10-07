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Крос критикует ФИФА за безответственное поведение.

 and  Carmen Simpson
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Кроос завершил игровую карьеру после турнира Евро
Кроос завершил игровую карьеру после турнира Евро

Крос критикует ФИФА за безответственное поведение.

Тони Кроос не в восторге от пересмотренного Клубного чемпионата мира, как игрок, так и как зритель. Чемпион мира 2014 года не горит желанием участвовать в нем и разочарован действиями ФИФА. Он считает, что организация приоритет отдает деньгам, а не игрокам.

В недавнем эпизоде своего подкаста "Einfach mal Luppen" Кроос заявил, что не будет смотреть это событие и раскритиковал ФИФА за увеличение нагрузки на игроков. "Кто-то должен задуматься о игроках, а не о деньгах", - сказал он.

Первый матч пересмотренного Клубного чемпионата мира состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире примут участие 32 команды из Африки, Азии, Европы, Америки и Океании, что делает его турниром, проводимым каждые четыре года. Престижные немецкие клубы Бавария Мюнхен иBorussia Dortmund уже получили места. Ранее Клубный чемпионат мира включал в себя только семь команд и проводился в декабре.

Кроос считает турнир продолжительностью почти четыре недели "безрассудным" и вредным для уровня футбола. "В итоге получится посредственный Клубный чемпионат мира и посредственный чемпионат мира", - заявил он, также имея в виду первый чемпионат мира с 48 командами, который состоится в следующем году в США, Канаде и Мексике (с 11 июня по 19 июля 2026 года): "В конце концов, игроки просто выдохнутся".

Кроос доволен своим уходом на пенсию

Кроос считает, что идеально подобрал время для ухода на пенсию. "Я знаю, что не все это оценят, особенно организаторы, но в конце концов, ты играешь за мелочи", - сказал он. Несмотря на то, что Клубный чемпионат мира стало труднее выиграть, "это не стоит дополнительных усилий", - добавил он. "В конце концов, и игроки, и зрители просто устают".

Турнир подвергся критике за чрезмерную нагрузку на профессионалов. В июле лиги и представители игроков объявили, что подадут жалобу в ЕС. Истцы обвиняют ФИФА в нарушении законодательства ЕС о конкуренции и злоупотреблении своей рыночной позицией. Президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно отмахивался от критики.

Несмотря на критику Тони Крооса в отношении пересмотренного Клубного чемпионата мира, ФИФА остается безразличной, продолжая приоритетствовать финансовую выгоду турнира над благополучием игроков. Немецкий полузащитник, ныне на пенсии, выразил радость по поводу своевременного ухода перед увеличением нагрузки и давления в пересмотренном турнире.

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