Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБюрократия

Кроме того, Комиссия была приглашена представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Компании часто жалуются на чрезмерную бюрократию. Министр-президент Бранденбурга Вайдке объявил, что хочет более решительно attacked problems.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Кроме того, Комиссия была приглашена представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) стремится облегчить экономику и администрацию излишней бюрократией. "Снижение бюрократии выгодно всем", - сказал он, как сообщает пресс-служба Государственной канцелярии после встречи с представителями различных экономических ассоциаций в Потсдаме. Он предлагает, чтобы новый ландтаг Бранденбурга, который будет избран в сентябре, создал специальный комитет для сокращения норм и стандартов.

Этот специальный комитет должен изучить законы и нормативные акты, которые необоснованно обременяют тех, на кого они распространяются. "Специальный комитет должен тесно сотрудничать с государством, муниципалитетами, ремеслами и промышленностью", - потребовал Вайдке. В том числе Ассоциация объединений предпринимателей Берлина и Бранденбурга представила в марте каталог из около 40 предложений по снижению бюрократической нагрузки на предприятия и ускорению процедур планирования и утверждения.

Необходимы структурные изменения

"Для того чтобы упорядочить бюрократию, которая накопилась за годы и в некоторых случаях стала избыточной, потребуется время", - добавил Вайдке. "Нам нужны системные изменения, нам нужна инстанция, подобная предложенному специальному комитету". "Там парламент, правительство земли и ассоциации могут работать вместе, чтобы выявлять бюрократические препятствия и принимать прямые законодательные меры для их устранения", - объяснил министр-президент.

Его цель, сказал он, заключается в том, чтобы компании могли полностью сосредоточиться на своем основном бизнесе и сотрудниках, а не тратить время на заполнение многочисленных форм и соблюдение нормативов.

Цель специального комитета, как подчеркнул министр-президент Вайдке, состоит в том, чтобы выявлять и устранять бюрократические препятствия, тем самым упрощая избыточную бюрократию, накопившуюся за годы. Снижение бюрократии, как предлагает Вайдке, позволит компаниям полностью сосредоточиться на своем основном бизнесе и сотрудниках, что выгодно всем заинтересованным сторонам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно