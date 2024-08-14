- Кроме того, Комиссия была приглашена представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) стремится облегчить экономику и администрацию излишней бюрократией. "Снижение бюрократии выгодно всем", - сказал он, как сообщает пресс-служба Государственной канцелярии после встречи с представителями различных экономических ассоциаций в Потсдаме. Он предлагает, чтобы новый ландтаг Бранденбурга, который будет избран в сентябре, создал специальный комитет для сокращения норм и стандартов.

Этот специальный комитет должен изучить законы и нормативные акты, которые необоснованно обременяют тех, на кого они распространяются. "Специальный комитет должен тесно сотрудничать с государством, муниципалитетами, ремеслами и промышленностью", - потребовал Вайдке. В том числе Ассоциация объединений предпринимателей Берлина и Бранденбурга представила в марте каталог из около 40 предложений по снижению бюрократической нагрузки на предприятия и ускорению процедур планирования и утверждения.

Необходимы структурные изменения

"Для того чтобы упорядочить бюрократию, которая накопилась за годы и в некоторых случаях стала избыточной, потребуется время", - добавил Вайдке. "Нам нужны системные изменения, нам нужна инстанция, подобная предложенному специальному комитету". "Там парламент, правительство земли и ассоциации могут работать вместе, чтобы выявлять бюрократические препятствия и принимать прямые законодательные меры для их устранения", - объяснил министр-президент.

Его цель, сказал он, заключается в том, чтобы компании могли полностью сосредоточиться на своем основном бизнесе и сотрудниках, а не тратить время на заполнение многочисленных форм и соблюдение нормативов.

Цель специального комитета, как подчеркнул министр-президент Вайдке, состоит в том, чтобы выявлять и устранять бюрократические препятствия, тем самым упрощая избыточную бюрократию, накопившуюся за годы. Снижение бюрократии, как предлагает Вайдке, позволит компаниям полностью сосредоточиться на своем основном бизнесе и сотрудниках, что выгодно всем заинтересованным сторонам.

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