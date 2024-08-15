- Кризисный процесс при норвежском дворе провалился: где король Харальд?

За роскошной фасадом Ослоского замка в последние годы, возможно, разыгрывались человеческие драмы, масштаб которых только сейчас становится очевидным. В центре событий находится Marius Borg Høiby. Тот самый мальчик, которого его мать Метте-Марит держала на балконе этого самого замка во время их сказочной свадьбы с кронпринцем Хоконом в солнечный августовский день 23 года назад, теперь вырос. Сказка о идеальной королевской семье, где ребенок из проблемной предыдущей связи буржуазной невесты короля безмятежно растет вместе со своими двумя королевскими сводными братьями, становясь счастливым и порядочным членом общества, была, возможно, слишком хороша, чтобы быть правдой.

Marius Borg Høiby: Детство между дворцом и квартирой

Раньше его чаще видели на официальных семейных фотографиях и совместных появлениях норвежской королевской семьи, но в последнее время биологический сын Morten Borg, осужденного за употребление кокаина и повесу, с которым Marius lived частично в детстве и отрочестве, появлялся на публике реже.

Сначала это объясняли его учебой в США. Однако теперь стало известно, что он давно борется с проблемами со здоровьем и зависимостью от наркотиков. Его жизнь между королевским дворцом и буржуазной квартирой, похоже, привела к внутреннему кризису, который он не смог преодолеть. Недавняя пьянка и наркотики, во время которой Marius якобы напал на свою нынешнюю девушку, не были единичным случаем, как оказалось.

Опасные вспышки под действием наркотиков

Согласно норвежским СМИ, недавний драматический инцидент произошел в квартире 20-летней девушки Marius. Говорят о ударах, удушении и ноже, вбитом в стену. Сын Метте-Марит сделал шокирующее заявление, признавшись в употреблении алкоголя и кокаина и признавшись в нанесении телесных повреждений. Он также упомянул, что проходил реабилитацию от наркотической зависимости в прошлом, которую планирует возобновить.

Его решение сделать столь открытое признание пришло после консультации с адвокатом, так как две бывшие девушки Marius теперь выступили с заявлениями, что тоже подвергались насилию в своих отношениях. Borg Høiby официально обвиняется в нанесении телесных повреждений и повреждении имущества. Полиция уже намекнула, что эти обвинения могут быть расширены.

Пыталась ли Метте-Марит повлиять на жертву?

То, что обеспокоенная мать, Метте-Марит, якобы связалась с жертвой после инцидента, не облегчает ситуацию. Если кронпринцесса сказала больше, чем просто поинтересовалась благополучием молодой женщины (например, попросила ее отозвать уголовное обвинение против сына), это позже может быть оценено в суде как попытка давления на свидетеля, что является уголовным преступлением в Норвегии, как и в Германии, даже если члены королевского дома обладают иммунитетом.

Понимая, что голос матери Метте-Марит был сильнее голоса королевского долга в тот момент, было бы более чем опрометчиво. Необдуманное вмешательство могло бы навредить репутации королевского дома так же, как и криминальное поведение ее сына.

Реакция дворца: Отказ от комментариев

Между тем, главный коммуникатор королевского двора, Гuri Varpe, последовательно перенаправляет срочные запросы СМИ по данному делу к адвокату Borg Høiby, заявляя, что Marius, будучи членом королевской семьи, не является членом королевского дома. Небольшое, но значительное различие, делающее это частным делом.

В то же время пресс-служба королевского двора опубликовала изображение короля Harald и его жены Sonja, казалось бы, беззаботно смотрящих Олимпийские игры по телевизору в своей летней резиденции в Mågerø на острове Tjøme – изображение, которое в тот момент было далеко от идеального.

Это поднимает вопрос о том, осознает ли король полную серьезность ситуации, все еще ли он контролирует свой дом. Ведь согласно конституции, он ответственен как за защиту института, который он возглавляет, так и за поддержание порядка в королевском доме. Если он больше не может этого сделать из-за возраста, это его обязанность убедиться, что те, кто вокруг него, могут взять на себя эту ответственность. Однако этого не происходит, и норвежские СМИ комментируют, что монарх, похоже, потерял контроль.

Отсутствие управления кризисом

Обвинения против его пасынка являются деликатным вопросом для короля и всей королевской семьи. учитывая серьезность обвинений и наличие подобных прошлых инцидентов, это может стать серьезной проблемой для королевской семьи, если они продолжат обращаться с ней таким же оборонительным образом.

Как и семейство Виндзоров в Великобритании, норвежский королевский дом – это семейный бизнес. Многие другие компании в такой ситуации сначала создали бы команду по управлению кризисом, чтобы взять ситуацию под контроль. Однако этого не происходит, так как принято решение считать дело частным, независимо от возможного воздействия на институт монархии.

Последствия для монархии?

Вероятно, мы никогда не узнаем точно, что происходило за стенами дворца, когда преступление было обнаружено. Но нет сомнений в том, где лежит номинальная ответственность – у главы фирмы, короля Harald. В нормальной компании были бы заданы вопросы о том, как CEO управлял всем, или что сделал "заместитель CEO", кронпринц Хокон, чтобы обеспечить оптимальное управление кризисом, когда он узнал, что его пасынок был арестован полицией и обвинен в нападении. Мы знаем только, что Хокон затем отправился в Париж на Олимпийские игры, как и планировалось, в то время как его жена сначала осталась в Осло.

Неясно также, когда и в какой степени королевскую чету информировали. Возможно, Хаакон и сотрудники дворца хотели сберечь 87-летнего больного короля во время его отпуска. Возможно, они думали, что смогут справиться без него. Но Харольд все еще является главой королевской семьи, и дело Мариуса не единственный скандал, который продолжает всплывать на поверхность. В конце августа его дочь Марта Луиза выйдет замуж за своего спорного жениха Дурка Верретта, самопровозглашенного шамана, который часто попадает в заголовки новостей из-за своих спорных публичных заявлений и действий.

Время для смены трона?

Король также кажется странно пассивным в этом вопросе. Впервые в norskской прессе вслух зазвучали сомнения в том, способен ли он еще выполнять свою роль. Когда его в январе спросили об отречении, когда его почти ровесница, королева Маргрете II Датская, уступила место своему сыну Фредерику, Харольд сослался на присягу, данную им при восхождении на престол.

Факт остается фактом: уголовное дело против Мариуса Борга Хёибю является беспрецедентным событием в недавней истории европейских монархий. Хотя всегда были большие скандалы, ни один из них никогда не признавался в насилии, и уж точно не против женщины из ближайшего окружения. Это отражается плохо на норвежской королевской семье, что молодой человек, теоретически выросший в лучших условиях, мог развить такие психические проблемы и, по-видимому, справился с ними в основном самостоятельно.

Если были подобные насильственные инциденты в прошлом и было ясно, что Мариус идет по опасному пути, король как монарх и глава семьи должен был обеспечить, чтобы пара кронпринца, вместе с биологическим отцом, приняла гораздо более ранние меры для молодого человека. Даже если эта слабость в лидерстве не лишит Харольда короны, она наверняка нанесет значительный ущерб репутации норвежской монархии.

После периода проблем с психическим здоровьем и наркозависимости Мариус Борг Хёибю признался в своих прошлых трудностях и признался в причинении телесных повреждений своей девушке. Его бурное воспитание, балансирующее между королевским дворцом и буржуазной квартирой, возможно, способствовало его внутренней борьбе и трудностям.

С признанием Мариуса было раскрыто, что две его бывшие девушки также испытали на себе насилие в отношениях с ним. В результате он официально обвиняется в причинении телесных повреждений и повреждении имущества.

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