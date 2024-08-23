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ПолитикаНовостиПреступность

Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

Заложники среди охранников захвачены заключенными в российской тюрьме в течение многих часов. После этого вмешиваются элитные военные отряды. appelée связи этой бунт с недавним инцидентом в Москве.

 and  Hanna Hofmann
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- Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

В ходе беспорядков в российской тюрьме строгого режима, где содержались опасные преступники, были зафиксированы многочисленные жертвы. Четверо захвативших заложников были ликвидированы снайперами, а заключенные охранники освобождены, как сообщает Национальная гвардия, в результате инцидента в Суровкино, Волгоградской области.

Администрация тюрьмы также подтвердила гибель трех заложников. Четверо человек, в том числе трое охранников и один заключенный, получили ранения от рук захватчиков, но смогли убежать.

"Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии", - заявил Анатолий Себелев, глава местного здравоохранения. Эти мужчины получили ножевые и резаные ранения во время нападения на захватчиков. Инцидент произошел во время дисциплинарного слушания в исправительном учреждении. Точный способ, с помощью которого заключенные завладели ножами и захватили охранников, остается загадкой.

По данным Telegram-каналов, близких к Кремлю, захватчики могли быть связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Один из нападавших в видео заявил, что его действия были местью за плохое обращение с подозреваемыми в теракте в торговом центре "Крокус Сити Молл" в Москве.

В этом теракте в марте погибли более ста человек. После их задержания и последующего суда подозреваемые показали признаки жестокого обращения. Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников. По данным Кремля, президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации с заложниками.

Рост насильственных преступлений в российских тюрьмах стал серьезной проблемой. Последнее происшествие с захватом заложников и многочисленными жертвами служит напоминанием об этой проблеме.

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