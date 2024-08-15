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Кризис в Байве: обеспокоенные фермеры ищут новых торговцев сельскохозяйственной продукцией

Группа Бевья из Мюнхена обременила себя миллиардами займа после нескольких лет расширения, что вызвало неопределенность в сельскохозяйственном секторе.

 and  Ann Bradley
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reúwaявляется ​ крупным ​ клиентом ​ для ​ урожая ​ зерна,​ ​в ​ частности, ​ на ​ юге ​ и ​...
reúwaявляется ​ крупным ​ клиентом ​ для ​ урожая ​ зерна,​ ​в ​ частности, ​ на ​ юге ​ и ​ востоке ​ Германии.​ ​ Однако, ​ компания ​ столкнулась ​ с ​ трудностями.

Беспокойство в сельском хозяйстве - Кризис в Байве: обеспокоенные фермеры ищут новых торговцев сельскохозяйственной продукцией

Кризис долга крупнейшего сельскохозяйственного трейдера Германии, Baywa, имеет заметные последствия этим летом: многие обеспокоенные фермеры, особенно в южной Германии, обращаются к другим покупателям для своей урожая зерна. Частные сельскохозяйственные трейдеры получают значительно больше запросов от фермеров, ищущих покупателя или склад для хранения, этим летом. Подобные отчеты поступают и от окружения многочисленных сельскохозяйственных кооперативов. Однако среди фермеров нет признаков паники.

"Проблемы Baywa влияют на всю отрасль", - говорит Михаэль Остерхольцер, CEO похожего по названию сельскохозяйственного трейдинговой компании Остерхольцер в муниципалитете Массинг в Нижней Баварии. Количество запросов от фермеров значительно возросло. "Мы впервые были вынуждены отказаться от зерна на одном месте, потому что у нас не было больше места", - говорит Остерхольцер. "Но это не только из-за Baywa". Многие фермеры все еще хранят зерно с урожая 2023 года.

Baywa является очевидным лидером на рынке в своих основных областях

Фон: Baywa, выросшая из кооперативного движения, снабжает фермеров семенами, удобрениями и сельскохозяйственной техникой в своих баварских основных областях и в новых землях, а также покупает их урожай. Точных цифр нет, но ведущий эксперт оценивает рыночную долю Baywa в Баварии примерно в 40 процентов, за ней следуют сельскохозяйственные кооперативы и частные трейдеры с примерно по 25 процентов.

В многих баварских общинах складские помещения Baywa являются частью местного ландшафта уже десятилетиями, как и местная церковь-башня. "Будь с тобой, земля Baywa" - на мотив баварского гимна - была одной из самых популярных песен группы Biermösl Blosn в конце 1970-х годов.

Основная проблема: ежегодные процентные расходы в десятках миллионов

В 2023 году Baywa впервые в своей столетней истории понесла убытки из-за миллиардных долгов. Ее финансовые обязательства составляют 5,6 миллиарда евро. Несколько недель назад компания объявила о своей "тяжелой" финансовой ситуации. Основная проблема - процентные расходы на высокую задолженность, Baywa заплатила почти 100 миллионов евро банкам-кредиторам только в первом квартале.

Неопределенность не только среди фермеров

"Проблема Baywa прямо перед уборкой урожая вызвала некоторое замешательство и неопределенность", - говорит Бернд Ценнер, глава сельскохозяйственного трейдинга в средней компании Ценнер Груп в Нижней Франконии Бад-Кёнигхофен. "Это не только фермеры, но и все другие участники рынка, вовлеченные в различные цепочки сбыта". Однако рост не такой большой, как сообщалось изначально. Эффекты также ограничены регионально: в северной и западной Германии другие сельскохозяйственные трейдеры более значительны, чем Baywa.

Сколько клиентов среди фермеров Baywa было потеряно этим летом, неизвестно. Компания заверила фермеров, что необходимые средства для оплаты урожая доступны. Не поступало сообщений о просрочках или задержках платежей со стороны Baywa.

Ситуация для многих фермеров действительно сложная, так как цены на сельскохозяйственном рынке традиционно волатильны. В результате многие операции предпочитают играть в безопасности, выбирая покупателя для своего урожая. Развития у Baywa вызвали значительное беспокойство не только среди фермеров, но и во всем сельскохозяйственном секторе, включая переработчиков, с начала-середины июля, согласно Роберту Лиденбергеру, партнеру в сельскохозяйственном оптовом торговце Йозеф Маршалл в Швайг недалеко от Нюрнберга. "Это и приводит к дополнительным изменениям в потоках товара, учитывая слабый урожай зерна в Германии".

К середине-концу сентября ожидается больше ясности. К тому времени не только объем пакета помощи должен быть известен, но и отчет о реструктуризации от консалтинговой фирмы Роланд Бергер.

Неопределенность, вызванная долговым кризисом Baywa, привела к увеличению запросов от фермеров, ищущих альтернативные покупателей или складские помещения, как сообщают конкуренты. Несмотря на доминирование Baywa на рынке в своих основных областях, особенно в Баварии, где ее складские помещения являются неотъемлемой частью местного ландшафта, последствия ее финансовых трудностей вызывают опасения во всем сельскохозяйственном секторе.

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