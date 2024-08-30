- Критикует высылки в Афганистан, согласно позиции Совета по делам беженцев.

Совет по беженцам Саксонии-Анхальт решительно осуждает депортацию 28 афганских лиц с криминальным прошлым на родину. Совет заявляет, что ни одно преступление не оправдывает отправку людей терпеть пытки и жестокое обращение внутри немецких границ, как указано в коллективном заявлении. Они утверждают, что эта депортация фактически легитимизирует сотрудничество с талибами, режимом, известным своими нарушениями прав человека, подавлением женщин в общественной жизни и произвольным заключением, пытками и убийствами своих граждан.

"Эта депортация подрывает внешнюю политику Германии, способствует признанию несправедливого кабульского режима и делает обещание федерального министра иностранных дел не сотрудничать с талибами пустым звуком", - критически отмечают советы по беженцам.

В пятницу утром первый депортационный рейс из Германии в Афганистан с тех пор, как талибы захватили власть три года назад, отправился в небо. По словам правительственного спикера Стеффена Хайбestreйта, 28 лиц были осужденными преступниками, не имеющими права оставаться в Германии, и получили приказы о депортации.

Из 28 преступников, среди которых были жители Саксонии-Анхальт, самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле.

Депортация этих лиц в Афганистан воспринимается другими международными организациями, защищающими права человека, как поддержка несправедливого кабульского режима. Другие европейские страны выразили обеспокоенность решением Германии депортировать преступников в страну, где они могут столкнуться с другими формами преследования.

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