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Критикует выселение семейных единиц Советом беженцев

Нравственно безнадежный: Совет Саксонского беженца осуждает депортации семей и предлагает альтернативное решение.

 and  Grigoriy Williams
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Подъем числа expulsion семьи в свободном государстве вызвал критику от Саксонского Совета по...
Подъем числа expulsion семьи в свободном государстве вызвал критику от Саксонского Совета по беженцам

- Критикует выселение семейных единиц Советом беженцев

Совет по беженцам Саксонии осудил депортации семей из свободного государства. В первой половине года более 40% депортированных были семьи, заявил совет. "С моральной и общественной точки зрения недопустимо продолжать депортировать все больше семей, некоторые из которых живут в Саксонии годами", - сказал представитель совета Давид Шмидтке. В общей сложности 173 женщин, мужчин и детей были затронуты.

"Защита семьи закреплена в статье 6 Основного закона, но те, кто организует отъезд детей и родителей полицией и отправку их на самолете, несомненно, учитывают их травматический опыт", - подчеркнул Шмидтке. Большинство депортаций из Саксонии были в Грузию (78), Северную Македонию (58), Тунис (58) и Турцию (36). Проблемы в этих странах редко обсуждаются в Саксонии. Также было 18 депортаций в Венесуэлу.

Депортации, помимо боли, причиняемой тем, кто затронут, являются финансово обременительными и требуют месяцев ресурсов от саксонских и федеральных властей, считает совет по беженцам. Альтернативные методы, такие как добровольное выселение, гораздо более практичны. "По крайней мере, 486 человек в Саксонии выбрали этот вариант в первой половине 2024 года - существенно больше, чем могло быть депортировано".

"Если каждая депортация стоит более 100 000 евро, то ее цель должна быть поставлена под вопрос. Ясно, что с такими большими суммами могли бы быть предоставлены инициативы по интеграции для многих больше людей", - критиковал существующую практику Шмидтке. Совет по беженцам Саксонии отвергает текущую негуманную политику депортации и призывает уделять больше внимания местным мерам по интеграции и перспективам проживания.

"Критика совета по беженцам Саксонии семейных депортаций основана на убеждении, что эти действия противоречат статье 6 Основного закона, которая защищает семейные ценности".

"Учитывая финансовую нагрузку и травму, связанную с миграцией через принудительные депортации, совет призывает к продвижению инициатив по интеграции вместо этого, которые могли бы помочь большему числу людей с ограниченными ресурсами".

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