Местные политические выборы, которые часто называют «выборами на уровне региона» - Критикует избирательную кампанию популизма в Саксонии

Главный кандидат от СДПГ и министр социальных дел Петра Кёппинг раскритиковала четыре партии в избирательной кампании в Саксонии за популизм. На пресс-конференции в Дрездене она заявила, что они делают необоснованные заявления. Кроме AfD, она упомянула Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW), Свободных избирателей и крайне правых Свободных саксонцев.

Что касается Свободных избирателей, она выразила разочарование постоянным принижением страны: "Меня действительно раздражает, что эту страну постоянно принижают. Я вижу, чего добились люди в этой стране за 34 года. Они превратили разрушенный регион в действительно замечательную страну". Эти достижения не должны быть ниспровергаемы популистской администрацией.

Кёппинг заявила, что крайне правые Свободные саксонцы распространяют дезинформацию, ложь и клевету во время избирательной кампании, что негативно влияет на атмосферу в обществе. Эти последствия теперь также видны в местных советах.

BSW - "кандидат-тайна"

Кёппинг охарактеризовала BSW как "кандидата-тайну" в гонке. Лидер BSW Сахра Вагенкнеcht заявила, что ее альянс присоединится к правительству земли только в том случае, если оно категорически откажется от развертывания американских ракет в Германии. "Посмотрим, какой вес будет иметь это заявление после выборов", - сказала Кёппинг. При переговорах о коалиции необходимо учитывать реальную сущность.

Председатель BSW Сабина Циммерманн часто жаловалась на то, что ее во время избирательной кампании клевещут.

Альянс ХДС, СДПГ и BSW?

Новый парламент Саксонии будет избран 1 сентября. По опросам, BSW имеет значения до 15 процентов. Он может потенциально сформировать коалицию с ХДС и СДПГ. Согласно текущим опросам, это самый вероятный вариант.

Кёппинг считает, что саксонцы должны избрать стабильное правительство, чтобы избежать неопределенности в будущем. Безопасность является одной из самых важных тем для людей - "безопасность в отношении мира, но также и безопасность в отношении правительства". Программа BSW содержит множество общих положений, но нет конкретных деталей. "Я не думаю, что многое выиграешь, следуя за Саарландом", - сказала Кёппинг, имея в виду место жительства Вагенкнехт.

Главный кандидат от СДПГ Петра Кёппинг выразила обеспокоенность постоянным принижением страны Свободными избирателями, заявив, что достижения немецкого народа не должны быть ниспровергаемы популистской администрацией. Кроме того, Кёппинг отметила BSW как "кандидата-тайну" на выборах, отметив отсутствие конкретных деталей в их избирательной программе.

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