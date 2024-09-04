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Федеральные земли ГерманииНовостиЖилье

Критиковать политику помощи, предоставляемую жилищными властями.

Изменение демографической ситуации в Саксонии-Ангальт также сказывается на секторе жилищного хозяйства, в некоторых районах наблюдаются высокие уровни вакантности.

 and  Anne Legman
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Организации арендаторов выражают недовольство стратегией финансирования, считая ее неприемлемой для...
Организации арендаторов выражают недовольство стратегией финансирования, считая ее неприемлемой для Саксонии-Анхальт.

- Критиковать политику помощи, предоставляемую жилищными властями.

В отрасли жилья земли Саксония-Анхальт текущая стратегия финансирования, как на федеральном, так и на местном уровне, не отвечает специфическим условиям региона. Эта стратегия в основном сосредоточена на развитии около 400 000 новых квартир в городских зонах, согласно Ассоциации строительной индустрии и Ассоциации жилищных кооперативов.

Для большинства городов Саксонии-Анхальта строительство социального жилья не является практическим или необходимым решением. Вместо этого следует укрепить существующий жилищный фонд. Согласно ассоциациям, приоритет должен быть отдан энергоэффективной модернизации и приспособлению существующего жилищного фонда к нуждам пожилых людей. В заявлении для прессы они подчеркнули, что частичный снос квартир является важным шагом для решения проблемы, учитывая почти 30 000 пустующих квартир в регионе.

Согласно отрасли, средний процент вакантных квартир в Саксонии-Анхальт составляет около 12%. Директор Ассоциации строительной индустрии Йенс Цилльманн заявил: "Нам нужно принять сокращение". Вместо того чтобы вкладывать ресурсы в новое строительство, современное жилье должно развиваться в сельских районах через инвестиции. Чтобы сохранить эти районы доступными и современными в будущем, необходимы государственные субсидии.

Отрасль жилья добавляет, что более 600 000 человек в Саксонии-Анхальт проживают в квартирах, управляемых кооперативами и муниципальными жилищными компаниями.

Текущий фокус на строительстве 400 000 новых квартир в городских зонах может не полностью отвечать жилищным потребностям Саксонии-Анхальт, учитывая необходимость укрепления существующего жилищного фонда. Поэтому приоритет должен быть отдан энергоэффективной модернизации и приспособлению существующего жилищного фонда к нуждам пожилых людей, а также частичному сносу квартир, чтобы уменьшить число пустующих квартир, которое в настоящее время составляет почти 30 000.

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