Критики выступают за внеочередное собрание в Ландтаге по вопросу Солингена

После летального ножевого нападения в Солingen ответственность за управление последствиями легла на министров внутренних дел. В четверг состоится исключительное совместное заседание комитетов по внутренним делам и интеграции в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии. Оба комитета - СДПГ и ФДП - отдельно ходатайствовали об этом специальном заседании. СДПГ добивалась совместного заседания обоих комитетов, в то время как ФДП просила исключительное заседание комитета по внутренним делам.

Председатель ведущего комитета по внутренним делам Ангела Эрвин назначила это совместное заседание с 12:00 до 15:00 в четверг, отвечая на оба ходатайства.

Заявка СДПГ обратила внимание на само нападение и на background подозреваемого, который "проживал в приюте для беженцев и подлежал депортации". Заявка ФДП, однако, потребовала от министра внутренних дел Герберта Рёля доложить о "текущей информации об инциденте и действиях земельного правительства".

В ходе городского фестиваля в Солingen в пятницу вечером трое человек погибли, и восемь других были ранены в результате ножевого нападения. Подозреваемый сдался в субботу и был арестован. Общественная прокуратура теперь расследует дело по подозрению в терроризме. Подозреваемый, сирийский мужчина, должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, так как его заявление на убежище было отклонено. Он въехал в ЕС через Болгарию.

Союз требует исключительного заседания в Бундестаге

Также состоится исключительное заседание комитета по внутренним делам в федеральном парламенте по просьбе фракции Союза позже на этой неделе, чтобы обсудить нападение в Солingen. Союз теперь требует ответов от федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер, как заявила эксперт Союза по внутренним делам Андреа Линдхольц в ntv.

Союз хочет получить "всю доступную информацию о преступнике и инциденте в Солingen", сказала Линдхольц, а также узнать о "предложениях федерального правительства, планах министра внутренних дел и о том, как она собирается улучшить ситуацию с безопасностью в Германии".

Фэзер должна ответить на эти вопросы и предоставить комитет, сказал политик ХСС. Это также должно включать последствия летального ножевого нападения на полицейского в Маннгейме около трех месяцев назад. Фэзер должна объяснить свою реакцию на эти инциденты.

Заявка СДПГ обратила внимание на то, что подозреваемый проживал в приюте для беженцев и подлежал депортации. Несмотря на то, что он должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, сирийский мужчина совершил летальное ножевое нападение в Солingen.

В свете требований Союза федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер должна будет объяснить background преступника и действия федерального правительства, в том числе свои планы по улучшению безопасности и решение последствий предыдущих насильственных инцидентов, таких как смерть полицейского в Маннгейме.

Читайте также: