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Федеральные земли ГерманииНовостиСемья беженцев

Критики: отсутствие учебных заведений для многих детей-беженцев

После каникул летом в Северном Рейне-Вестфалии школы возобновляют свою работу, за исключением многих детей-беженцев, проживающих в государственных учреждениях коллективного типа, которые выражают недовольство тем, как система социальной защиты обращается с ними.

 and  Viktoria Klein
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Временное жилье считается неприемлемым для ухода за детьми службами по защите детей
Временное жилье считается неприемлемым для ухода за детьми службами по защите детей

- Критики: отсутствие учебных заведений для многих детей-беженцев

Ассоциация благотворительности Северного Рейна-Вестфалии (NRW) выражает обеспокоенность по поводу того, что многочисленные молодые люди из числа беженцев испытывают трудности с посещением школы. Проблема заключается в том, что дети и подростки, проживающие в государственных коллективных учреждениях, не допускаются к посещению школ и детских садов, как сообщает umbrella-организация некоммерческих служб социального обеспечения.

Вместо того чтобы получать образование, они подвергаются длительной бездеятельности в жестких условиях. Их право на образование и защиту явно игнорируется, как отмечает член правления ассоциации Кристиан Волтер. Достойные альтернативы школы редко предоставляются.

По данным Ассоциации благотворительности, более 3500 молодых людей проживают в этих государственных учреждениях. Такие условия не подходят для детей. Они в основном беззащитны и неуслышаны, подвергаясь риску опасностей длительного коллективного проживания.

Волтер утверждает, что пребывание в этих больших государственных учреждениях должно быть сведено к абсолютному минимуму для семей. Вместо этого приоритет должен быть отдан жилью в децентрализованных квартирах. "Дети и подростки-беженцы имеют право расти в благоприятных условиях и получать быстрый доступ к образованию", - подчеркнул Волтер.

Семья беженцев страдает от жестких условий длительной бездеятельности, так как их дети лишены образования из-за проживания в государственных коллективных учреждениях. Член правления ассоциации Кристиан Волтер выступает за приоритетное размещение беженцев в децентрализованных квартирах, чтобы предоставить детям-беженцам благоприятные условия и быстрый доступ к образованию.

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