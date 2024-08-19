- Критики Кречмер и Редман выражают свое недовольство в отношении главного вагонщика BSW.

За две недели до выборов в Саксонии и Тюрингии высокопоставленные политики ХДС критикуют лидера БСВ Сахру Wagenknecht за попытки навязать условия для потенциальных сотрудничеств. "Время центрального комитета осталось в прошлом, когда кто-то в Берлине мог решать местные дела," - сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer на заседании высших комитетов партии в Берлине. Wagenknecht также делает государственные коалиции зависимыми от позиций потенциальных партнеров по войне в Украине.

Креtschmer назвал способности Wagenknecht "уникальным талантом к разрушению. Она никогда не могла построить ничего правильно, и та же история повторяется здесь." Он критикует ее вмешательства, необычные сделки и установленные границы. "Местные члены партии, униженные кем-то из своих собственных рядов, - это просто ужасно. Но мы привыкли к этому от нее уже много лет," - добавил премьер-министр.

Раддман сомневается в намерениях Wagenknecht управлять в штатах

Главный кандидат ХДС на выборы в Бранденбурге 22 сентября Ян Раддман прокомментировал, "Я не уверен, что БСВ вообще планирует серьезно управлять в штатах." Если бы они действительно хотели, им нужно было бы участвовать в местной политике. Но "Я получаю впечатление, что Сахра Wagenknecht устанавливает позиции на федеральном уровне, чтобы предотвратить коалиции в штатах. Таким образом, ее цель - предотвратить серьезные обсуждения в штатах." Он спросил, как топ-кандидаты и председатель БСВ в ассоциациях штатов обращаются с этим - "они просто посланники сообщений Сахры Wagenknecht или они также ведут уверенную политику для Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга?"

Между тем Раддман сказал, "Решения о несовместимости ХДС не с БСВ, а с АФД и Левой партией. Нужно определить, есть ли общие точки." В штатах он действительно мог бы признать некоторые общие черты. "БСВ не изменит курс ХДС в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге через государственные коалиции. Мы этого не позволим."

Шпahn предостерегает от дискуссий о коалициях

Член президиума ХДС Йенс Шпahn предостерегает от дискуссий о коалициях. Люди хотят знать, где лежат различия в политике образования, внутренней безопасности, миграции или экономической политике. "В противном случае, я полностью доверяю, что ассоциации штатов сделают обоснованные решения," - добавил Шпahn.

Ранее европарламентарий ХДС Деннис Радтке отрицал любое сотрудничество своей партии с Бундесом Сахра Wagenknecht (БСВ). "Любое сотрудничество с БСВ было бы ядом для ХДС," - сказал он газете Tagesspiegel. "Любое сотрудничество между ХДС и БСВ в любом федеральном штате повредило бы ХДС по всей стране," - повторил он.

Член президиума ХДС Йенс Шпahn советует не уделять слишком много внимания дискуссиям о коалициях, подчеркивая важность идентификации различий в ключевых областях политики, таких как образование, внутренняя безопасность, миграция и экономика.

В свете предстоящих выборов в штатах главный кандидат ХДС в Бранденбурге Ян Раддман выразил скептицизм по поводу намерений Wagenknecht, предполагая, что ее действия могут быть направлены на предотвращение серьезных дискуссий на уровне штатов и предотвращение потенциальных коалиций.

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