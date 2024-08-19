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ПолитикаНовостиСлуга на вагоне Альянса Сахара

Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

В условиях выборных поражений и внутрипартийной борьбы за власть левая партия попала в хронический кризис. За две недели до восточных выборов партийное руководство принимает решение сняться и предоставитьсамокритичную оценку ситуации.

 and  Lauren Adams
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Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за...
Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за две полные недели до назначенного голосования.

- Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

Сопредседатели Левых, Янина Висслер и Мартин Ширдеван, сами себе устроили хорошую взбучку после объявления об уходе. По словам Висслер на пресс-конференции в Берлине, иногда общение с политическими оппонентами и текущими ситуациями было недостаточно.

Висслер назвала раскол Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПС), возглавляемый Сахрой Wagenknecht, одним из главных факторов. "Мы вложили в это много ресурсов, энергии и времени", - пояснила она. Висслер считает, что раскол был необходим и мог бы произойти раньше.

43-летняя Висслер отметила, что внутренние разногласия в партии стали серьезной проблемой в последнее время. Критика членов партии, утверждающих, что Левые больше не стоят на социальных позициях, оставила "ужасное впечатление". "Если мы претендуем на роль партии единства, то должны практиковать единство и внутри наших рядов", - заявила Висслер.

Сопредседатель Ширдеван призвал впредь не выносить внутренние разногласия партии на публику, несмотря на раскол АПС. "Всегда есть какой-то дискомфортный шум на заднем плане", - сказал Ширдеван.

Время ухода

В воскресенье оба сопредседателя объявили, что не будут баллотироваться на пост председателя на следующем партийном конгрессе в октябре. Левые получили всего 2,7% голосов на выборах в Европарламент в июне, что усилило давление на руководство партии. Однако Ширдеван заверил, что их уход был самостоятельным решением. "Я не чувствовал давления", - сказал он.

Уходящие сопредседатели объяснили свой уход за две недели до выборов в восточных землях. Выборы в Саксонии и Тюрингии следуют за выборами в Бранденбурге всего через три недели, пояснила Висслер. Они также хотели дать достаточно времени потенциальным преемникам подготовиться. Висслер объяснила задержку с объявлением об уходе из-за бюджетного спора в коалиции "сине-желтых" и возможности новых выборов.

После ухода с поста председателя Ширдеван планирует сосредоточиться на своей роли руководителя фракции Левых в Европарламенте. Висслер намерена продолжить свою работу как депутат Бундестага от Гессена.

Объявление об уходе Янины Висслер и Мартина Ширдевана упоминает Альянс Сахры-вагон как контекст, с которым им приходилось иметь дело, учитывая его роль в расколе Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПС). В разгар внутренних разногласий в партии уходящий сопредседатель Ширдеван подчеркнул необходимость не выносить внутренние споры на публику, так как раскол Альянса Сахры-вагон все еще оставляет "некий дискомфортный шум на заднем плане".

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