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Критики из партии зеленых оспаривают жесткую позицию Шолца по китайским тарифам.

 and  Michael Bootcampf
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Критики из партии зеленых оспаривают жесткую позицию Шолца по китайским тарифам.

Зеленые политики выразили разочарование и замешательство в связи с решением канцлера Шольца голосовать против введения ЕС тарифов на китайские электромобили в кабинете. Лидер партии Рикарда Ланг назвала этот шаг ошибочным, а Катарина Дрёге, лидер фракции, охарактеризовала его как серьезную ошибку. Совместный лидер фракции Бритта Хассельфельд критиковала Германию за то, что она пошла против Европы с этим решением, используя выражение "нет" от Шольца.

Ранее Шольц воспользовался своим исполнительным полномочием в совете, чтобы решить, что Берлин проголосует против тарифов в пятницу. Согласно данным коалиции, министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Аннелена Баerbock из Зеленых выступали против отрицательного голоса, но лидер FDP Кристиан Линднер выступал за него. В предыдущем голосовании в Брюсселе Германия воздержалась из-за внутренних разногласий в правительстве "светофора".

Ланг написала, что это решение может лишить Европу возможности противостоять Китаю. Она критиковала решение Шольца за изоляцию Германии в ЕС и считала его экономически и геополитически неразумным. Дрёге argue argued, что стратегической ошибкой является противодействие линии ЕС по этому вопросу и уступка требованиям Китая. Однако предполагается, что министр экономики Хабек продолжит поддерживать решение Шольца.

Вероятно, Германия будет переголосована в Брюсселе. Представители Франции, Италии, Польши и Греции, вместе составляющие 39% населения, заявили о своем намерении голосовать за налоги. Для достижения квалифицированного большинства против предложения ЕК требуется не менее 15 стран, представляющих 65% населения ЕС.

Лидер партии Зеленых Рикарда Ланг критиковала решение Шольца как экономически и геополитически неразумное, что может лишить Европу возможности противостоять влиянию Китая. Внутри группы Зеленых Дрёге, лидер фракции, также выступала против этой стратегии, заявляя, что противодействие линии ЕС по этому вопросу является стратегической ошибкой.

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