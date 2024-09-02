- Критика видео с политиком AfD, держащим винтовку

Министр внутренних дел ХДС в Гессене Роман Позеck выразил шок в связи с появлением на TikTok радикального видео, снятого депутатом земельного парламента от АФД Максимилианом Мюком. В настоящее время удаленное, но полученное немецким агентством прессы видео показывает Мюка с автоматической винтовкой, кричащего "Оружие для свободных граждан!" и стреляющего три раза в воздух.

В связи с нападением в Солingen Мюк заявил: "Безопасность в немецких городах испарилась, и нужно быть начеку, чтобы не стать жертвой нападения или убийства на вечеринке или по дороге домой". Представитель АФД заявил, что Мюк случайно опубликовал видео на TikTok на несколько минут, предназначив его только для личного использования.

Позеck выразил свои опасения, сказав: "Кажется, здесь поощряется призыв к насилию в миграционной политике. Это отвратительно. Такие действия несут значительный риск спровоцировать реальные вспышки насилия".

Мюк: видео снято на стрельбище в Польше

Как сообщил представитель АФД, Мюк заявил, что видео было снято на лицензированном стрельбище в Польше под руководством инструктора по стрельбе. Оружие, которое он арендовал, соответствовало всем польским правилам. Он является перспективным конкурсным стрелком.

Тем не менее, Мюк подвергся критике даже внутри своей партии. Лидер фракции АФД в Гессене и сопредседатель земельного парламента Роберт Ламбру сказал: "Во время политических дискуссий и последующего стрельбы оружие не должно использоваться. Это политический подход, который я решительно осуждаю. Из-за этого видео последуют последствия".

Действия Мюка будут рассмотрены

Как сообщает Hessischer Rundfunk (hr), Ламбру ранее признал, что Мюк часто представляет хорошо аргументированные точки зрения, отражающие мнения многих федеральных граждан. Но он сказал, что никогда не стал бы делиться таким видео. Видео будет рассмотрено внутри фракции АФД.

Все остальные четыре партии в земельном парламенте в Висбадене выразили возмущение. Министр внутренних дел ХДС Позеck во время представления отчета Гессенского офиса по защите конституции 2023 года сказал: "Это раскрывает истинный характер этой партии". Он почувствовал близость к руководству АФД в Гессене, а не дистанцию.

В настоящее время против видео Мюка не возбуждено уголовное дело

Публичный обвинитель в Висбадене сообщил, что на данный момент не возбуждено уголовное дело против Мюка из-за видео. В настоящее время не проводится расследование. Тем не менее, АФД одержала значительные победы на выборах в Тюрингии и Саксонии в воскресенье, где они считаются прочно укоренившимися экстремистскими группами.

Несмотря на осуждение Мюка ХДС, некоторые сторонники АФД в Гессене все еще положительно относятся к нему, что показывает успех партии на недавних выборах. В ответ на критику ХДС лидер фракции АФД в Гессене Роберт Ламбру сказал, что решительно осуждает использование Мюком оружия во время политических дискуссий и примет соответствующие меры внутри партии.

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