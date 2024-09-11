- Критика после провала переговоров по миграции

Неудачная попытка установить стратегическое сотрудничество между администрацией светофора и Союзом по регулированию нелегальной иммиграции вызвала разные реакции в Мекленбурге-Передней Померании. Лидер СДПГ Мануэла Швиг критиковала лидеров Союза за нежелание сотрудничать по этому вопросу. Она заявила: "Я не могу понять, почему они покинули стол переговоров. Похоже на преднамеренный саботаж. Это не выгодно ни нам, ни стране, ни проблеме". Эти замечания были сделаны в Шверине после того, как лидер Союза Фридрих Мерц объявил переговоры безуспешными во вторник вечером в Берлине. Швиг предупредила, что неспособность сотрудничать укрепляет популистские перспективы.

Политик ХДС критикует неэффективную систему убежища

Мерца поддержала председатель фракции ХДС в ландтаге и партии Даниеле Петерс. Она обвинила федеральное правительство в отсутствии решимости последовательно проводить депортации и отказы в приеме для беженцев. Зеленые, а также значительные части СДПГ не готовы рассматривать миграцию как насущную политическую проблему на нынешнем уровне, по словам Петерс. Она назвала немецкую систему убежища "неэффективной". "На самом деле, она предназначена для того, чтобы выгодно отличаться тем, кто достигает Германии, а затем, с помощью умных адвокатов и политических активистов, получает постоянное проживание в Германии. Так не должно быть и не должно продолжаться", - подчеркнула она.

Союз отвергает дальнейшие переговоры о ограничении иммиграции

Администрация светофора и Союз не смогли прийти к согласию по будущей иммиграционной политике на встрече в Федеральном министерстве внутренних дел. По мнению ХДС и ХСС, правительственные партии не предложили реальных решений, которые могли бы привести к отказу на границе за пределами текущего уровня. Мерц отверг любые дальнейшие предложения от администрации светофора для продолжения дискуссий. Он заявил, что попытка найти общее направление провалилась. В ответ политики светофора обвинили Союз в безответственности.

По словам Швиг, миграция является одной из значительных социальных проблем, беспокоящих людей и требующих изменений. "Я считаю, что для социального единства абсолютно необходимо, чтобы демократические силы сотрудничали и находили решения. Все должны работать друг на друга", - подчеркнула она. Администрация светофора представила множество предложений.

Несмотря на усилия администрации светофора по выделению ресурсов для решения проблемы иммиграции, Союз отказывается участвовать в этих дискуссиях. Это нежелание участвовать в выделении ресурсов для реформ иммиграционной политики может помешать потенциальным решениям.

Отсутствие сотрудничества между администрацией светофора и Союзом в выделении ресурсов для реформ иммиграционной политики может усугубить существующие проблемы, поскольку эффективное выделение ресурсов является ключевым моментом для реализации эффективной иммиграционной политики.

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