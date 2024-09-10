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Федеральные земли ГерманииНовостиСаарская область

Критика пограничных правил: трудящиеся переживают трудности

Критика предлагаемых пограничных мероприятий в основном исходит из экономической перспективы. Более того, границы с Люксембургом и Францией наилучшим образом подчеркивают важность многочисленных пограничников.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Критика сосредоточена вокруг объявленных пограничных правил
Критика сосредоточена вокруг объявленных пограничных правил

- Критика пограничных правил: трудящиеся переживают трудности

Германские пограничные контроли с Люксембургом и Францией вызывают недовольство. Предложенные правительством Германии пограничные контроли воспринимаются как противоречащие концепции ЕС о свободном перемещении людей и товаров и потенциально наносящие ущерб региональной экономике, считает Палата промышленности и торговли (IHK) в Трире.

Сектор розничной торговли и услуг в значительной степени зависит от клиентов из Люксембурга. По словам CEO IHK Яна Глокауэра, если более длительное время ожидания на границах отпугнет люксембургских клиентов от посещения Трира, это может привести к снижению региональных доходов. Кроме того, эти пограничные контроли вряд ли окажут существенное влияние на борьбу с нелегальной миграцией по всей стране.

Избежать экономического коллапса

В понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) распорядилась провести временные проверки на всех немецких границах, чтобы лучше справляться с потоком нелегальных въездов. Эти проверки начнутся 16 сентября и продлятся initially six months.

По словам CEO Ассоциации стали в Саарбрюкене Антье Отто, пограничные контроли не должны препятствовать экономике. Необходимо разработать эффективные меры для минимизации задержек в пересечении границы работниками и товарами. "Необходимо рассмотреть возможность создания 'быстрых полос', то есть отдельных полос для работников и товарооборота".

Ежедневно тысячи сотрудников пересекают национальные границы, отметила Ассоциация стали в Саарбрюкене. Задержки на границах могут помешать сотрудникам вовремя прибыть на работу, что приведет к operational disruption в компаниях.

Министр внутренних дел Саарланда Рейнхольд Йост (СДПГ) сохранил за собой право проанализировать любые ограничения, введенные для граждан Саарланда и жителей приграничных районов. "Меры федерального правительства должны действовать в течение самого короткого практического срока, чтобы сохранить тесные связи Саарланда с его французскими и люксембургскими соседями".

Председатель Саарландской партии «Зеленые» Жанна Дилльшнайдер предупредила об "вредных последствиях" этих мер. "Эти контроли не только угрожают единству ЕС, но и создают плохое впечатление о наших соседних странах". Пограничные контроли, в сущности, в значительной степени неосуществимы и могут только усугубить нагрузку на полицию.

Саарланд, расположенный недалеко от границ Германии с Люксембургом и Францией, имеет тесные экономические связи со своими соседними странами. Любые потенциальные задержки или осложнения на границах из-за предложенных пограничных контролов могут отрицательно сказаться на бизнесе, зависящем от трансконтинентального движения, таком как тот, что находится в Саарланде.

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