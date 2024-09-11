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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Критика, направленная против ректора Геттингенского университета

Критика адресована президенту Университета Гёттинген. Ведётся дискуссия о его увольнении. При этом известные лица также выражают поддержку ему.

 and  Viktoria Klein
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Предположения, связанные с возможными процедурами импичмента - Критика, направленная против ректора Геттингенского университета

Критика нарастает в отношении обязанностей президента Университета Гёттингена. Согласно отчету, полученному немецким пресс-агентством, президент университета Меттин Толан потерял доверие Сената университета. На прошлой неделе министр науки Нижней Саксонии Фалько Мёрс (СДПГ) подтвердил слухи об возможном устранении Толана в интервью "Гёттингенской Tagesblatt". Тем не менее, влиятельные сторонники выступают против его устранения.

Сенат и университет решили не комментировать ситуацию. "Чтобы всем было лучше, мы не хотим эскалации в публичной плоскости", - заявил спикер Сената Рамин Яхьяпура. "Мы не комментируем сплетни в принципе", - заявил представитель университета. Ранее "Гёттингенская Tagesblatt" и "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" сообщали об этом.

Документ: нет второго срока для Толана

Документ, написанный членами избирательного комитета и полученный немецким пресс-агентством, свидетельствует о крайне тяжелом положении университета. В нем говорится о глубоком кризисе доверия и лидерства, а также о неопределенной стратегии будущего. В документе, датированном поздним августом, говорится, что Толана не переизберут в 2026 году. Большинство членов избирательного комитета не считают его подходящим для будущего университета. Причиной этого стало провальное выступление Университета Гёттингена в Инициативе Excellence в феврале и последовавшие реакции. В феврале все пять заявок Университета Гёттингена на новое финансирование в качестве центра excellence были отклонены.

Профессора и министр экономики против устранения

В дополнительном письме профессора и профессора из различных факультетов и Институтов Макса Планка выразили свой протест против устранения президента. Группа предупреждает: "Срочно против мер, которые могут помешать президенту действовать в долгосрочной перспективе", - говорится в документе. Текущая ситуация не может быть улучшена краткосрочными кадровыми перестановками.

Министр Мёрс отказался от дальнейших комментариев и сослался на свое интервью с "Гёттингенской Tagesblatt". В интервью Мёрс подчеркнул, что доверяет президенту университета. "Я считаю, что университет в настоящее время не служит нападению на способность президента действовать", - сказал он. Заинтересованные стороны должны сосредоточиться на совместном решении ключевых стратегических задач университета.

В конце концов, он не исключил, что государственный президент может пересилить Сенат. "Если приходится жить с постоянной угрозой внезапного вопроса вместо фактического обсуждения, это сложно", - сказал Мёрс. Однако он также подчеркнул, что автономия университетов конституционно защищена.

Документ, посвященный стратегии будущего Университета Гёттингена, был составлен членами избирательного комитета в Нижней Саксонии. Несмотря на провал университета в Инициативе Excellence и последующие отказы во всех заявках на финансирование, министр Фалько Мёрс от СДПГ по-прежнему поддерживает президента Университета Гёттингена Меттина Толана.

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