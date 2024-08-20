- Критика, направленная против пропаганды создания объекта СПГ

Экологическая Лига в Actions (DUH) подала жалобу в ЕК о выделении 40 миллионов евро из государственного бюджета на строительство терминала по сжижению природного газа (СПГ) в Бунсбюттеле. Согласно EU-регламентам, государственные субсидии в энергетических проектах разрешено выделять только в том случае, если они способствуют переходу к возобновляемым источникам энергии и помогают достичь целей по борьбе с изменением климата. Однако, согласно юридическому заключению, терминал СПГ не подпадает под эту категорию.

По словам федерального директора DUH Саши Мюллер-Крэннера, вопрос о выделении этих средств вызывает сомнения из-за отсутствия конкретных планов по переходу терминала на возобновляемые источники энергии. ЕК дала добро на субсидию при условии, что терминал будет переоборудован под экологически чистые газы.

В связи с этим, DUH призывает ЕК отозвать свое решение о выделении государственных средств на импорт природного газа. Мюллер-Крэннер подчеркнул: "Эти средства должны быть направлены на мощные меры по борьбе с изменением климата, а не на поддержание устаревшей модели использования ископаемого топлива".

DUH обращается к немецкому правительству за поддержкой. Поскольку DUH не несет непосредственной ответственности за финансирование терминала СПГ, она не может предпринять юридические действия. Тем не менее, официальная процедура подачи жалобы указывает на то, что у DUH есть возражения. В глазах DUH, ЕК решит дальнейшую судьбу этой жалобы.

Экологическая Лига в Actions (DUH) считает, что Европейский Союз должен пересмотреть свое решение о выделении государственной субсидии на терминал СПГ в Бунсбюттеле из-за его потенциального влияния на цели по борьбе с изменением климата. Несмотря на условие ЕК о переоборудовании терминала в экологически чистую установку, Европейский Союз должен гарантировать, что его регламенты применяются последовательно для продвижения устойчивых энергетических проектов.

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