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Критика левого руководства в ключевом приложении: "Мы не достигли своего потенциала"

Властвующее крыло партии Левых признает положение своей партии критическим, проявляя недвусмысленную самоаналитику. Высший орган партийного управления посчитал замечания «недвусмысленно опасными, потенциально‌گیری для выживания», согласно руководящему документу кstaw разделения на faisant de la...

 and  Hanna Hofmann
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Критика левого руководства в ключевом приложении: "Мы не достигли своего потенциала"

Левая партия находится на спаде с прошлой осени, когда покинула Бундестаг фракция "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW). Их результат на выборах в Европарламент составил всего 2,7%, а опросы на всей территории страны показывают лишь 3%. Однако BSW демонстрирует лучшие результаты на выборах в ландтаги в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в сентябре.

Партия признает критику в свой адрес за излишнюю самозамкнутость и недостаточную видимость в ключевых вопросах. Они признают, что не достаточно часто выступали единым голосом и не принимали ясных решений по спорным вопросам. Кроме того, их резолюции не получали достаточного освещения в обществе.

Левой партии не удалось вывести на передний план вопрос распределения между верхним и нижним классами или воспользоваться недовольством левых избирателей коалицией "траffic light". Также они не смогли разработать эффективные стратегии против дрейфа вправо.

Партия ставит перед собой цель вывести Левую партию на новый путь и восстановить ее успех, признавая, что многие неголосующие надеются на левую партию, с которой они могли бы себя идентифицировать. Они планируют стратегически перепозиционировать партию и укрепить свои позиции по вопросам социальной защиты, справедливого распределения, большей участия и равных стандартов жизни.

Цель - вернуться в Бундестаг с фракционной силой на федеральных выборах 2025 года, извлекая уроки из своих ошибок. Янне Висслер сообщила AFP, что это движение является путем к успеху Левой партии, и сейчас уже заложены пути для возрождения. Мартин Ширдеван заявил, что эта бумага четко показывает приверженность Левой партии социальной справедливости.

В подробной статье, опубликованной в субботу в онлайн-журнале партии, Висслер более подробно рассматривает сецессию BSW. Она считает, что разделение должно было произойти раньше и сожалеет, что не обратила внимания на предупреждающие знаки несколько лет назад. Несмотря на то, что она разделяла критику в отношении содержания, она недооценила опасность для партии в то время. Висслер заключает, что последствия сецессии были столь же предсказуемы, сколь и катастрофичны.

Бундестаг является законодательным органом, где Левая партия планирует восстановить фракционную силу на выборах 2025 года, как указано в их планах возрождения. Подчеркивая важность видимости и единства, руководство Левой партии обещает быть более активным в выражении своих позиций в Бундестаге.

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