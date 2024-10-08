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ПолитикаНовостиСДПГ

Критика кунерта, гей-полицейский вызывает споры

 and  Katherine Bradley
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Альфонсо Пантазана признался в участии в рекламных инициативах в арабском регионе в течение долгого...
Альфонсо Пантазана признался в участии в рекламных инициативах в арабском регионе в течение долгого времени. Визуальный материал, сопровождающий его пост, вызвал полемику.

Критика кунерта, гей-полицейский вызывает споры

В недавнем повороте событий берлинский ЛГБТ-комиссар Альфонсо Пантисано вызвал споры. Это произошло после того, как он опубликовал фотографию себя в арабском головном уборе и раскритиковал своего коллегу из СДПГ Кевина Кюhnert. Пантисано возразил против комментариев Кюhnert в интервью "Шпигелю", где он подчеркнул существование гомофобных настроений среди некоторых мусульманских общин в Берлине.

Кюhnert отметил, что мусульмане, строгие консервативные гендерные роли и религиозный фундаментализм являются значительными contributors гомофобии. Он поделился своими личными опытами, упомянув, что часто гомофобные замечания исходят от мусульманских групп в Берлине. Однако он подчеркнул, что большинство мусульман не гомофобны, но те, кто таковы, нарушают его свободу и не имеют на это права.

В ответ на комментарии Кюhnert Пантисано выразил свое неодобрение в Facebook, сказав: "Дорогой Кевин, правда же." Он спросил, почему мусульман всегда выделяют как уникальное явление, когда гомофобия существует среди людей различных происхождений и backgrounds. Пантисано later выступил против "антимусульманского расизма", подчеркнув, что невозможно определить религию человека по внешнему виду.

Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Пантисано поделился фотографией из 2007 года, на которой он изображен в арабском головном уборе в рекламной кампании в арабском мире. Несмотря на то, что он итальянский и немецкий, Пантисано был представлен как араб в этих кампаниях.

"Тагесшау" сообщает о критике внутри СДПГ по поводу фотографии Пантисано, особенно в годовщину теракта Хамаса в Израиле. Генеральный секретарь ХДС Оттилия Кляйн раскритиковала фотографию, выразив солидарность с Кюhnert. В результате освещения своего поста Пантисано получил оскорбления. Пантисано считает, что заголовок и изображение статьи "Тагесшау" не точно представляют ситуацию.

Мехмед Кёниг, председатель АГ СДПКвеер, также раскритиковал заявления Кюhnert. Он считает, что гомофобия, независимо от ее источника, неприемлема и должна быть преодолена. Однако он задается вопросом, полезно ли всегда представлять определенную группу как основную угрозу.

СДПГ, будучи ведущей политической партией в Германии, столкнулась с внутренней критикой в связи со спорным инцидентом, связанным с ее ЛГБТ-комиссаром Альфонсо Пантисано и его коллегой из СДПГ Кевином Кюhnert. Пантисано является членом СДПГ и активно выступает за борьбу с гомофобией, независимо от ее источника.

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