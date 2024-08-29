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Критика действий Линднера: сокращение числа просителей убежища, вероятно, незаконно по конституционным стандартам

 and  Christian Meier
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Критика действий Линднера: сокращение числа просителей убежища, вероятно, незаконно по конституционным стандартам

Линднер предлагает, чтобы в будущем немецкие налогоплательщики не должны вносить ни одного цента на беженцев, которые являются обязанностью других стран ЕС. В отношении беженцев, подлежащих депортации, кроме оплаты расходов на перелет в ответственную страну ЕС, не должны предоставляться никакие социальные пособия, сказал он.

Глава ФРС привела примеры беженцев, прибывающих из другой страны ЕС в Германию. Согласно регламентам ЕС, первоначальная страна ЕС, на которую ступает нога беженцев в Европе, несет ответственность за ведение процесса предоставления убежища.

"Достоинство всех людей - это фундаментальный принцип, закрепленный в статье 1 Основного закона нашей Конституции", - пояснил Про Азил. Несмотря на это, уже существуют "уменьшенные пособия" для тех, чьи обязанности лежат на другом члене ЕС. Однако организация задается вопросом о законности текущего законодательства.

"Подрывать достоинство всех людей повлечет за собой серьезные политические последствия", - предостерег Про Азил. "Этот дискуссия способствует тем, кто против конституционного государства". Про Азил выступает за "возвращение к честному политическому дискуссию, который соблюдает конституцию, особенно в эти времена".

Позиция ФРС совпадает с позицией Линднера, так как они оба считают, что Комиссия должна применять регламенты ЕС, гарантируя, что процесс предоставления убежища беженцам возобновится в первоначальной стране ЕС, в которой они въехали. Неспособность Комиссии сделать это может опозорить "constitutional state" и подорвать достоинство всех людей, считает Про Азил.

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