- Критические голоса и просьбы ставят перед собой вызовы для предстоящего учебного года

Начало нового учебного года в понедельник было отмечено критикой политики образования правительством земли Шлезвиг-Гольштейн со стороны фракции СДПГ. Например, представитель СДПГ Мартин Хаберсаат предложил расширить классы ДАЗ (немецкий язык как второй язык) с 16 до 18 учеников, поскольку существующая стратегия не принесла удовлетворительных результатов в интеграции и владении языком. Однако он подчеркнул: "Просто сокращать ресурсы здесь неправильно".

Представитель фракции по образованию призвал к успешной реализации всеобщих языковых тестов для детей в возрасте 4,5 лет в этом учебном году, а также к обязательным мерам поддержки для этих детей до начала школьного обучения. "Успешная модель Гамбурга должна распространиться на север границы земли; только тогда мы сможем устойчиво улучшить ситуацию во всех областях образования", - сказал он.

Что касается заменяющих учителей, Хаберсаат предложил изменить подход к борьбе с прогулами и нехваткой учителей. Он предложил удерживать квалифицированных долгосрочных замен, а не увольнять их после пяти лет. Шлезвиг-Гольштейн должен пересмотреть свои разочаровывающие результаты Abitur, где он неизменно занимал последнее место в национальных рейтингах, настаивал Хаберсаат.

Кроме того, член СДПГ поднял вопрос о значительном финансировании школ, составляющем миллиарды. Он призвал правительство земли разработать и определить видение школы будущего и предоставить руководство муниципалитетам для ее строительства. "До сих пор затраты и условия школ слишком сильно зависят от удачи места", - сказал он.

Фракция СДПГ планирует добиваться улучшения ресурсов в классах ДАЗ в школах, так как текущие размеры классов в 16 учеников не привели к удовлетворительным результатам в интеграции и владении языком. Фракция надеется внедрить всеобщие языковые тесты для детей в возрасте 4,5 лет в школах, а затем обязательные меры поддержки, повторяя успешную модель Гамбурга.

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