- Кристофер Триммель вернулся в качестве капитана Берлинского союза.

Бундеслига. Берлинский «Унион» начинает сезон с Кристофом Триммелем в роли капитана. 37-летний австриец был переизбран всего за несколько дней до первого официального матча. Он возглавляет столичную команду на поле уже седьмой год подряд, начиная с матча Кубка Германии против «Грефсвальдера» в эту субботу (15:15, Sky).

Рани Кхидера по-прежнему является его первым заместителем. В совет команды также входят Фредерик Рённов, Данило Доехи, Жером Руссо и Пауль Яеккель. Этот шестичленный орган представляет всю команду во внутренних делах, организует командные мероприятия и является связующим звеном между тренерами, руководством и советом директоров.

Первое командное мероприятие сезона возглавляет капитан берлинского «Униона» Кристоф Триммель. Следом за ним в иерархии идет его первый заместитель Рани Кхидера.

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