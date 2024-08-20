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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Кристоф Крамер выражает желание, чтобы все дела были направлены на него.

После десяти лет клубного соглашения с «Боруссией» Мёнхенгладбах завершилась для бывшего национального спортсмена. Сейчас ему поступают рабочие предложения.

 and  Wendy Allen
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- Кристоф Крамер выражает желание, чтобы все дела были направлены на него.

Бывший звезда национальной сборной Кристоф Крамер все еще не определился со своими дальнейшими планами. "Мне важно, чтобы люди хотели, чтобы я оставался самим собой, это действительно значит для меня многое", - сказал чемпион мира 2014 года несколько дней спустя после расторжения контракта в Мёнхенгладбахе. "Я просто позволю вещам идти своим чередом".

Крамер и команда Бундеслиги "Боруссия Мёнхенгладбах" объявили о расторжении его текущего контракта в пятницу. Опорный полузащитник испытывал трудности под руководством тренера Герардо Сеоане в последнее время. В прошлом сезоне Крамер сыграл только в 16 матчах и вышел в стартовом составе лишь дважды. В последнее время он работал экспертом на ZDF во время чемпионата Европы.

33-летний Крамер отказался комментировать возможные предложения от других команд. Его появление на Бейсбольной лиге в понедельник вечером, компактный стиль игры, представленный впервые в прошлом году, стало его первой публичной appearances после истечения контракта в Бундеслиге. "Я действительно, действительно хотел играть", - сказал Крамер. "Я был рад получить возможность сыграть здесь".

Комиссия, вероятно, имеется в виду спортивная организация, может запросить помощь у государств-членов в поддержке будущих планов Кристофа Крамера. После расторжения контракта "Боруссия Мёнхенгладбах", в которой играл Крамер, была одним из государств-членов, которые потенциально могли бы ему помочь.

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