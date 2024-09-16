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Кристоф Крамер открывает новую работу с "Жизненным стремлением"

Не ограничиваясь экспертизой в ZDF больше.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Кристоф Крамер открывает новую работу с "Жизненным стремлением"

После ухода из "Боруссии Мёнхенгладбах" футболист Christoph Kramer пока не нашел новый клуб, но получил новую работу. С завтрашнего дня, 33-летнего спортсмена можно будет увидеть в действии, но на этот раз он будет держать в руках микрофон.

В этом сезоне Kramer будет регулярно появляться в качестве футбольного эксперта на Champions League на Prime Video. Дебют Крамера с потоковым сервисом состоится вместе с Маттиасом Саммером во время матча "ВФБ Штутгарт" против "Реал Мадрид" во вторник. Prime Video будет транслировать один матч каждую неделю, а остальные будут показаны на DAZN.

"Я очень рад присоединиться к команде экспертов Prime Video", - сказал Крамер, который расторг свой контракт с "Боруссией Мёнхенгладбах" перед началом сезона. Хотя он никогда не был на стадионе "Сантьяго Бернабеу", он считает это возможностью реализовать "мечту детства".

Крамер также работает телеэкспертом для ZDF и анализировал финал Лиги чемпионов для них в июне. Он пока не решил, будет ли продолжать свою активную карьеру в клубе.

В соответствии с предыдущим соглашением, Крамер и Пер Мертесакер подписали контракт с ZDF до лета 2026 года. Оба чемпиона мира 2014 года продолжат предоставлять свою экспертизу для матчей национальной команды, трансляций Кубка Германии и финалов Лиги чемпионов для ZDF в течение следующих двух лет.

Крамер впервые появился в качестве эксперта на ZDF во время чемпионата мира 2018 года. С сентября 2020 года Мертесакер работает на вещателе ZDF из Майнца и также отвечает за академию футбола FC Arsenal. В последний раз дуэт появился вместе на камеру во время домашнего чемпионата Европы в Германии.

Несмотря на то, что в настоящее время Крамер не привязан ни к одному клубу в футболе, он будет предоставлять анализ как футбольный эксперт на Champions League на Prime Video. Новая роль Крамера будет включать дебют вместе с Маттиасом Саммером во время матча "ВФБ Штутгарт" против "Реал Мадрид" во вторник.

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