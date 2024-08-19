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ПанорамаНовостиСуд Европейского Союза

Кристина Блок пытается воссоединить своих детей, подав апелляцию.

 and  Vladimir Milov
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Бизнесвумен Кристина Блок сталкивается с проблемами уже довольно давно, особенно с двумя своими...
Бизнесвумен Кристина Блок сталкивается с проблемами уже довольно давно, особенно с двумя своими младшими детьми.

Спорная опека над ребёнком - Кристина Блок пытается воссоединить своих детей, подав апелляцию.

В рамках продолжающегося судебного разбирательства по вопросу опеки над детьми между ней и бывшим супругом состоятельная жительница Гамбурга Кристина Блок подала конституционную жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Как сообщает Welt, эта жалоба исходит от специалиста по конституционному праву из Берлина, представляющего гамбургскую юридическую фирму Унгер в споре. Жалоба утверждает, что были нарушены процессуальные права tanto Кристины, как и детей, участвующих в разбирательстве.

Кристина Блок и ее бывший партнер уже несколько лет ведут борьбу за опеку над двумя младшими детьми, примерно 10 и 13 лет. После летнего визита в 2021 году эти двое детей остались с отцом в Дании вопреки желанию матери. В октябре 2021 года Высший региональный суд Ганзы предоставил Кристине Блок право решать, где будут жить дети. Однако в результате судебного решения в феврале 2024 года было установлено, что немецкие суды больше не имеют юрисдикции, так как дети обосновались в Дании.

Расследование похищения

В новогоднюю ночь неизвестные тайно перевезли детей обратно в Германию, что привело к судебному приказу о возвращении в Данию. Прокуратура расследует подозрение в похищении детей в отношении Кристины Блок и ее отца, основателя ресторанов Block House Евгена Блока. Они якобы организовали и осуществили похищение с помощью других подозреваемых. Уже проведены обыски tanto на коммерческих, как и на частных объектах.

Адвокат Кристины Блок в уголовном деле заявляет, что она никогда не давала разрешения на силовое возвращение детей из Дании в Гамбург. Евгений Блок отрицает свою причастность, заявив " Hamburger Abendblatt" в мае, что он ничего не знает об этом деле.

Рост судебных издержек

С начала спора об опеке Кристина Блок якобы потратила более полумиллиона евро на судебные издержки. Как она выразилась в интервью Bild в июне, она не понимает, почему бывший партнер продолжает препятствовать созданию психологического отчета независимым экспертом для детей, несмотря на то, что эта возможность была ему отказана в Дании.

По словам Блок, этого эксперта даже угрожали полицией и не пускали в Данию, когда он пытался оценить ситуацию. Она настаивает на том, что непредвзятый эксперт должен иметь возможность оценить tanto родителей, как и детей, чтобы получить полное представление о ситуации.

Точка зрения дедушки

В ответ на чувство несправедливости со стороны государства 83-летний гамбургский предприниматель Евгений Блок высказался во время открытия нового ресторана в мае, выразив разочарование тем, что authorities позволяют его внукам оставаться в Дании.

В свете продолжающихся судебных разбирательств Кристина Блок решила эскалировать свой случай, подав жалобу в Европейский суд, стремясь добиться справедливости за якобы имевшие место нарушения в ходе судебных слушаний. Несмотря на то, что Высший региональный суд Ганзы предоставил ей право решать, где будут жить ее дети, вопрос юрисдикции был впоследствии отклонен в феврале 2024 года, что привело к неблагоприятному судебному решению.

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