Кристина Блок обращается в Карлсруэ

В разбирательстве за опеку в семье Блоков происходит новый поворот. По словам их юристов, Кристина Блок из Гамбурга подала конституционную жалобу в Карлсруэ. Одновременно с этим власти все еще расследуют Кристину и ее отца по обвинению в похищении детей.

Кристина, успешный предприниматель из Гамбурга, обратилась в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, чтобы оспорить якобы нарушение своего и прав своих детей на справедливое судебное разбирательство. Ее адвокат из Берлина, специализирующийся на конституционном праве, подал жалобу от ее имени. В ней также подчеркивается отказ в праве на слушание.

Разбирательство за опеку между Кристиной и ее бывшим супругом по поводу двух младших детей, которым около 10 и 13 лет, длится уже несколько лет. С конца августа 2021 года дети живут с отцом в Дании, так как не вернулись к матери после запланированного визита. В октябре 2021 года Высший региональный суд Ганзы предоставил Кристине право определять место жительства детей. Однако в феврале 2024 года суд постановил, что немецкие суды больше не имеют юрисдикции, так как дети полностью обосновались в Дании.

Новогодней ночью эти двое детей были тайно перевезены в Германию неизвестными лицами. Однако по решению суда Кристине пришлось вернуть детей в Данию. Общественная прокуратура расследует Кристину и ее отца, Евгена Блока, основателя сети ресторанов Block House, по обвинению в похищении детей. Они подозреваются в организации и совершении похищения в новогоднюю ночь с помощью других подозреваемых. Прокуратура провела несколько обысков на бизнес- и частных объектах.

В уголовном деле адвокат Кристины заявляет, что она не приказывала третьим лицам силой похитить своих детей из Дании. В конце мая Евген Блок сказал " Hamburger Abendblatt ", отвечая на запрос: "Я не имею к этому никакого отношения и не могу комментировать".

Конституционная жалоба Кристины в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ оспаривает якобы нарушение своих и прав своих детей, как указано в жалобе. Вступление Федерального конституционного суда в это продолжающееся разбирательство за опеку становится критически важным, учитывая сложные правовые вопросы, которые в нем затрагиваются.

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