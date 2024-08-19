Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиФедеральный конституционный суд

Кристина Блок обращается в Карлсруэ

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Спор Кристины Блок о опеке с бывшим супругом далек от разрешения.
Спор Кристины Блок о опеке с бывшим супругом далек от разрешения.

Кристина Блок обращается в Карлсруэ

В разбирательстве за опеку в семье Блоков происходит новый поворот. По словам их юристов, Кристина Блок из Гамбурга подала конституционную жалобу в Карлсруэ. Одновременно с этим власти все еще расследуют Кристину и ее отца по обвинению в похищении детей.

Кристина, успешный предприниматель из Гамбурга, обратилась в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, чтобы оспорить якобы нарушение своего и прав своих детей на справедливое судебное разбирательство. Ее адвокат из Берлина, специализирующийся на конституционном праве, подал жалобу от ее имени. В ней также подчеркивается отказ в праве на слушание.

Разбирательство за опеку между Кристиной и ее бывшим супругом по поводу двух младших детей, которым около 10 и 13 лет, длится уже несколько лет. С конца августа 2021 года дети живут с отцом в Дании, так как не вернулись к матери после запланированного визита. В октябре 2021 года Высший региональный суд Ганзы предоставил Кристине право определять место жительства детей. Однако в феврале 2024 года суд постановил, что немецкие суды больше не имеют юрисдикции, так как дети полностью обосновались в Дании.

Новогодней ночью эти двое детей были тайно перевезены в Германию неизвестными лицами. Однако по решению суда Кристине пришлось вернуть детей в Данию. Общественная прокуратура расследует Кристину и ее отца, Евгена Блока, основателя сети ресторанов Block House, по обвинению в похищении детей. Они подозреваются в организации и совершении похищения в новогоднюю ночь с помощью других подозреваемых. Прокуратура провела несколько обысков на бизнес- и частных объектах.

В уголовном деле адвокат Кристины заявляет, что она не приказывала третьим лицам силой похитить своих детей из Дании. В конце мая Евген Блок сказал " Hamburger Abendblatt ", отвечая на запрос: "Я не имею к этому никакого отношения и не могу комментировать".

Конституционная жалоба Кристины в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ оспаривает якобы нарушение своих и прав своих детей, как указано в жалобе. Вступление Федерального конституционного суда в это продолжающееся разбирательство за опеку становится критически важным, учитывая сложные правовые вопросы, которые в нем затрагиваются.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бизнесвумен Кристина Блок сталкивается с проблемами уже довольно давно, особенно с двумя своими...
Панорама

Кристина Блок пытается воссоединить своих детей, подав апелляцию.

Спорная опека над ребёнком - Кристина Блок пытается воссоединить своих детей, подав апелляцию. В рамках продолжающегося судебного разбирательства по вопросу опеки над детьми между ней и бывшим супругом состоятельная жительница Гамбурга Кристина Блок подала конституционную жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ. Как сообщает Welt, эта жалоба исходит от специалиста

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Двоим индивидуумам потребовалась медицинская помощь после введения инъекций.
Панорама

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего мужчину в Зингсте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего мужчину в Зингсте. 9 августа из движущегося автомобиля были произведены выстрелы, в результате которых были ранены два человека. В ходе расследования был задержан подозреваемый. Примерно через две недели после беспричинной стрельбы на Балтийском море в Зингсте, районе Ворпommern-Rügen, полиция задержала 22-летнего человека. Полиция Стральзунда заявила,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно