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Кристалл Пэлас заинтересован в Байере Косуноу

Защита Байера 04 Леверкузен может полностью измениться в следующем сезоне. Теперь заинтересованность вызывают слухи и об Одион Коссуноу.

 and  Grigoriy Williams
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- Кристалл Пэлас заинтересован в Байере Косуноу

Одилон Коуссоуню из немецкого чемпиона Байера из Леверкузена, по сообщениям, привлек внимание клуба Премьер-лиги Кристал Пэлас. Клуб бывшего тренера Бундеслиги Оливера Глазнера якобы рассматривает возможность трансфера 23-летнего защитника, согласно "Киккеру". Коуссоуню присоединился к Леверкузену из Клуб Брюгге в 2021 году и контракт с ним действует до 2026 года.

Между тем, Леверкузен якобы заинтересован в Сеппе ван ден Берге из ФК Ливерпуль. Защитник, который провел прошлый сезон на правах аренды в ФSV Майнц 05, также якобы привлек внимание ВФЛ Волфсбург, ВФБ Штутгарт, Хоффенхайм и Мёнхенгладбах, согласно "де Телеграаф". Майнц также якобы связывают с 22-летним игроком.

Кроме того, в Леверкузене ведутся дискуссии о будущем игрока национальной команды Джонатана Таха. Капитан связывают с ФК Байерн Мюнхен уже несколько месяцев, что приводит к разногласиям между представителями Леверкузена и Мюнхена.

Кристал Пэлас якобы рассматривает возможность подписания Одилона Коуссоуню, который в настоящее время играет за Байер Леверкузен. Если трансфер состоится, Коуссоуню присоединится к Кристал Пэлас после части карьеры в клубе-конкуренте Кристал Пэлас, Клуб Брюгге.

В случае, если Сепп ван ден Берг покинет ФК Ливерпуль, Кристал Пэлас может не быть единственным клубом Премьер-лиги, заинтересованным в его услугах, так как ВФЛ Волфсбург, ВФБ Штутгарт, Хоффенхайм и Мёнхенгладбах также якобы следят за ним.

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