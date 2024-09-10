Криштиану Роналду забил свой 901-й гол в карьере, спасая Португалию в Лиге Наций.

В 88-й минуте, 39-летний футболист пробил с близкого расстояния, завершив comeback Португалии после того, как они проигрывали в Лисабоне.

Шотландия вырвалась вперед после мощного удара головой от Скотта МакТоминая в 7-й минуте. Несмотря на непрерывное давление, Португалии не удавалось сравнять счет, но в итоге они сделали это благодаря удару Бруну Фернандеса из-за пределов штрафной в 54-й минуте.

Португалия гналась за победой, Роналду попал в перекладину, а голкипер Ангус Гунн совершил два впечатляющих сэйва, чтобы не пропустить от Жоао Феликса. В последние минуты Роналду забил с фланга, переведя опасный навес от Нуну Мендеса для своего второго гола в этом международном перерыве.

Это был его 132-й гол за Португалию, добавляя к впечатляющему счету в 901 гол за карьеру, 450 за "Манчестер Юнайтед", 145 за "Реал Мадрид", 101 за "Ювентус", 68 за "Аль-Наср" и 5 за "Спортинг Лисабон".

После матча Фернандес, который сыграл свой 600-й матч в карьере, похвалил влияние Роналду на команду. "Его влияние остается прежним, независимо от того, начинает он или нет", - сказал Фернандес, как сообщает Reuters. "Каждый игрок, который вышел на замену, сделал разницу. Криштиану забил свой 901-й гол сегодня".

Победа Португалии дала им идеальное начало в их кампании Лиги наций, с шестью очками на вершине группы 1 Лиги А. Кроатия следовала близко позади с тремя очками, победив 1-0 против Польши.

Единственный гол Кроатии забил Лука Модрич, который также отметил свой 39-й день рождения в прошлый понедельник, после того как мастерски пробил штрафной удар из-за пределов штрафной после перерыва.

Между тем, Испания продолжала свою сильную форму 2024 года, победив Швейцарию со счетом 4:1. Испания повела в счете в 6-й минуте благодаря голу Хоселу и удвоила преимущество благодаря голу Фабиана Руиза. Однако они остались вдесятером в 20-й минуте, когда Робин Ле Норман был удален с поля.

Несмотря на это поражение, Зеки Амдуни сократил отставание для Швейцарии сразу после перерыва, но Руиз восстановил двухголковое преимущество Испании, и Ферран Торрес забил поздний гол, чтобы закрепить победу 4:1 для "Ла Рoja".

Результаты Лиги наций в воскресенье

Дома vs. В гостях (победители выделены жирным шрифтом)

Португалия 2:1 Шотландия – Лига А, группа 1

Кроатия 1:0 Польша – Лига А, группа 1

Дания 2:0 Сербия – Лига А, группа 4

Швейцария 1:4 Испания – Лига А, группа 4

Словакия 2:0 Азербайджан – Лига С, группа 1

Швеция 3:0 Эстония – Лига С, группа 1

Люксембург 0:1 Белоруссия – Лига С, группа 3

Болгария 1:0 Северная Ирландия – Лига С, группа 3

Гибралтар 2:2Liechtenstein – Лига D, группа 1

Футбол был в центре внимания в кампании Лиги наций, с различными командами демонстрировавшими свои навыки и тактики. В отборочном матче Евро-2024 Португалия и Шотландия встретились, и несмотря на ранний гол Шотландии, Португалия смогла одержать победу со счетом 2:1 благодаря голу Криштиану Роналду.

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