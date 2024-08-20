Кречмер выступает против "зеленых", а "АфД" видит только вызовы.

Подход к выбору в Саксонии менее чем через две недели, основные претенденты встретятся с вопросами зрителей в понедельник вечером на MDR телевидении. Зрители увидят составленный обмен идеями, который закончится без явного победителя.

Собрать вместе семь основных претендентов на государственные выборы может оказаться сложной задачей. В результате могут возникнуть жаркие дебаты, как это было в прошлый четверг вечером на MDR арене выборов перед выборами в Тюрингии. Однако в понедельник вечером основные претенденты Саксонии собрались для дискуссии. К удивлению, две арены выборов мало походили друг на друга. В то время как модераторы задавали вопросы в четверг, в понедельник модераторы предоставили аудитории возможность взять инициативу в свои руки. Что касается основных претендентов, то между Тюрингией и Саксонией есть значительные различия.

Оба мероприятия включали семь видных спикеров. Интересно, что в Тюрингии была представлена только одна женщина-глава партии, в отличие от Саксонии, где четыре женщины-лидера встретились с тремя мужчинами. Кроме того, дискуссии по четырем темам в понедельник вечером были более мирными.

Единственное небольшое расхождение возникло вокруг вопроса о участии саксонских университетов в военном исследовании. В Wahlomat для выборов в Саксонии Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW) выразил одобрение, но его ведущий кандидат, Сабина Циммерманн, уточнила в понедельник, что BSW поддерживает право университетов добровольно решать, но призывает отказаться от военного исследования. Ведущий кандидат от Левой партии Сузанна Шапер, решительный противник военного исследования, была удивлена уточнением Циммерманн.

Однако дебаты оставались мирными, так как дуэт модераторов Юлия Криттиан и Андреас Рок мастерски вели дискуссию. Политика убежища и дефицит квалифицированных рабочих оставались основными темами, как и в Тюрингии. Здесь подход саксонского лидера AfD отличался от Тюрингии: Йорг Урбан воздержался от объявления разделительных инициатив в стиле Бьорн Хокке, который стремился сделать Тюрингию "настолько непривлекательной, насколько возможно" для беженцев и в основном адресовал дефицит квалифицированных рабочих, стимулируя рождаемость в Германии.

Основные претенденты Саксонии и политика убежища

Введение платежной карты для беженцев, ожидающих решений по вопросу убежища, вызвало разные мнения. Министр юстиции Катарина Меер, ведущий кандидат от партии "Зеленых", считала эти карты незаконными. Йорг Урбан от AfD придерживался противоположной точки зрения: "Платежная карта - это всего лишь один из многих инструментов", - сказал он, считая введение "последней-minute решением, принятым всего за несколько дней до выборов". Урбан подытожил: "Люди больше не доверяют правительству, которое начинает решать проблемы только за несколько дней до выборов".

Платежная карта была впервые предложена Свободным государством Саксония, по словам Сабины Циммерманн от BSW. Кроме того, она выступала за ограничение наличных денег, которые можно снять с помощью карты. Урбан и Циммерманн согласились, что карту должны получать и отвергнутые заявители на убежище. По плану правительства Саксонии карту должны были получать только мигранты с текущими заявлениями на убежище. Циммерманн также потребовала: "Процедуры по вопросам убежища должны быть значительно ускорены, чтобы люди поняли свое положение и осознали, что находиться в подвешенном состоянии неприемлемо".

В это время ведущий кандидат от AfD предложил ограничить способность беженцев снимать наличные с помощью платежной карты, а министр-президент от ХДС Михаэль Креtschmer пошел еще дальше: он потребовал карту "с условием, что с нее нельзя снять или перевести деньги вообще". Кроме того, он потребовал ограничить число принятых беженцев: "Должно быть принято лишь несколько десятков тысяч беженцев, а не 300 000. Тогда мы справимся". Цифра 300 000 не относилась к Саксонии; она относилась к примерно 350 000 человек, которые подали заявление на убежище в Германии в прошлом году, согласно Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев (BAMF).

Креtschmer критиковал ситуацию, когда беженцы, ищущие защиты, возвращались в свои страны на каникулы. Он призвал к прекращению таких случаев: "Куда мы идем? Такие ситуации должны быть прекращены!" Креtschмер также выступал за депортацию мигрантов, совершивших преступления. "Мы должны их найти и отменить их защищенный статус", - сказал он, добавив: "Если бы канцлер Шольц поступил так же, как и FDP. Однако "Зеленые" могли бы заблокировать платежную карту в Бундестаге, и коалиция в Берлине не может согласиться, как объяснил Креtschмер". Зрители аплодировали. Креtschмер часто критиковал своего зеленого партнера по коалиции в своей избирательной кампании почти так же часто, как и AfD - без их равенства.

Наконец, Креtschмер повторил гордость саксонцев, не тронутую указаниями из Берлина или Брюсселя. Он подчеркнул, что голосование за ХДС гарантирует сохранение этой гордости. В отличие от Креtschмера, Шапер от Левых выступала против демонизации иммиграции и использования лозунгов для разжигания tensions. Она выступала за ускорение интеграции мигрантов в рабочую силу как решение проблемы дефицита квалифицированных рабочих и защиту права на убежище, которое отстаивает партия Левых.

Ведущие претенденты берутся за вечную проблему Саксонии: старение населения и массовый исход молодых людей из-за отсутствия возможностей, особенно в сельских районах. В конечном итоге они выступают за усиление местной общественной транспортировки, увеличение медицинских услуг и быструю цифровизацию. Лидер FDP Роберт Малорни выступает за поощрение бизнеса к размещению в сельских районах. Однако насущная проблема: нехватка квалифицированных рабочих, особенно в сфере ухода. Лидер AfD Урбан предлагает нанимать квалифицированную рабочую силу из Польши и Чехии. Лидер SPD Петра Кёппинг говорит об агентстве, которое привело работников ухода из Бразилии в Германию.

Урбан также предлагает решить проблему нехватки квалифицированных рабочих с помощью внутренних талантов. Он считает, что нынешняя система образования в Саксонии нуждается в реформе из-за низких стандартов, что приводит к необходимости дополнительных занятий по математике и немецкому языку в 80% компаний, проходящих обучение. Тем не менее, Саксония в течение многих лет занимала первое место в образовании в Германии. В результате компании, проходящие обучение, могут нуждаться в дополнительном обучении, чтобы охватить более широкий круг потенциальных сотрудников.

Социал-демократ Кёппинг считает текущие стратегии AfD ответственными за нехватку квалифицированных рабочих, утверждая, что неприязненная атмосфера в регионе отталкивает многих мигрантов и молодых людей. Она предлагает больше образовательных возможностей, а также улучшение культуры принятия как для мигрантов, так и для местных жителей.

Финальная схватка между министром-президентом Креtschmerом и его соперником от AfD Урбаном, по опросам, кажется близкой. Трудно сделать вывод, так как модераторы успешно распределяют равное время для выступления каждого из семи кандидатов в течение 90 минут. То, что их отличает, заключается в том, что Креtschмер стремится сохранить текущее состояние, подчеркивая различные достижения, в то время как Урбан призывает к переменам, не уточняя детали своей политики. В конечном итоге такой формат может не выявить ясного победителя. Его влияние на формирование общественного мнения остается неопределенным. Возможно, для достижения этой цели потребуются более широкие дебаты. По крайней мере, были обменяны различные точки зрения для некоторой интеллектуальной стимуляции.

Несмотря на продолжающуюся дискуссию об asylum policy, министр-президент CDU Михаэль Креtschмер предложил жесткую позицию, выступая за пластиковую карту без возможности снятия наличных или перевода средств для заявителей на убежище и лимит на принятых беженцев. Между тем, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW) и AfD имели разные мнения по поводу пластиковой карты, с BSW поддерживая добровольное участие университетов в военных исследованиях и AfD предлагая ограничить снятие наличных с помощью пластиковой карты для заявителей на убежище.

Читайте также: