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Кречмер выражает оптимизм в отношении создания правительства в Саксонии: "Уверен, что успех достижим"

После выборов в Саксонии ministre-президент Михаэль Кре బోరмер (ХДС) подходит к переговорам о создании коалиции с оптимизмом. "Я надеюсь, что это будет успешно

 and  Grigoriy Williams
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Кречмер выражает оптимизм в отношении создания правительства в Саксонии: "Уверен, что успех достижим"

Партия Кречмера Христианско-демократический союз (ХДС) заняла первое место на выборах в ландтаг Саксонии в воскресенье, получив предварительно 31,9% голосов, опередив «Альтернативу для Германии» (АфД). Чтобы сохранить власть, ХДС придется сотрудничать с партиями, такими как BSW. Партнерство с саксонским отделением АфД для партии Кречмера не вариант.

Во время интервью Немецкому радио Кречмер отвечал на вопрос о возможности коалиции с лидером BSW Сахрой Wagenknecht: «Мы не заключаем сделки с госпожой Wagenknecht, а с теми, кто был избран в ландтаг Саксонии». В Берлине Кречмер выразил желание «найти общие интересы». Он призвал к терпению и мудрости в это время.

Обращаясь к внутренней оппозиции и неодобрению в своей партии по поводу BSW, Кречмер сказал в интервью Немецкому радио: «Я не хотел этой ситуации. Я должен признать факты». Он продолжил: «Речь идет о служении государству и умении отступать». После переговоров о коалиции станет ясно, есть ли «общая платформа», которая «реальна» и «устойчива». Этот процесс, скорее всего, займет несколько месяцев.

В Берлине Кречмер выразил обеспокоенность значительными успехами АфД, воспринимаемой как ультраправой в Саксонии. «Интересно, когда это будет признано? Когда это будет понято?» — размышлял он, глядя на партии коалиции в федеральном правительстве Германии.

Партия Кречмера ХДС признала необходимость возможного сотрудничества с другими партиями, такими как BSW, чтобы сохранить власть после своей победы на выборах в ландтаг Саксонии. Во время переговоров о коалиции будет изучено, насколько реальна и устойчива общая платформа между ХДС и BSW.

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