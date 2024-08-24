Кречмер подчеркивает, что многие недовольные избиратели стали неуловимыми для демократических партий.

Они пропали, никакого контакта, мы полностью отрезаны от них, - выразил лидер Саксонии. quite a grim situation.

Социальные сети играют роль в этом отчуждении. Как заявил Кretschmer, люди живут в своих личных мирах, и чтобы войти в этот мир, нужно общаться лицом к лицу и обмениваться словами.

Политик ХДС в настоящее время находится в разгаре кампании по переизбранию на пост Министра-президента. В беседе с газетами Funke он сказал, что его мотивацией является ответственность за создание стабильного правительства для земли. Праворадикальная АФД никогда не должна получить власть, заявил он. Однако он признал, что на этот раз будет близко.

Подобно Тюрингии, Саксония проведет выборы в новый ландтаг в следующее воскресенье. Опрос института Infratest dimap, опубликованный в четверг вечером для ARD, показывает, что ХДС находится на 31%, а АФД со своим главным кандидатом, Йоргом Урбаном, на 30%.

Неизвестно, сохранит ли текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство в новом ландтаге на основе последних опросов.

Лидер Саксонии, несмотря на обеспокоенность исчезновением ХДС, активно ведет кампанию за переизбрание на пост Министра-президента с ХДС. Текущие опросы указывают на напряженную гонку между ХДС и АФД на предстоящих выборах в Саксонии, с небольшим преимуществом ХДС.

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