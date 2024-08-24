Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиХДС

Кречмер подчеркивает, что многие недовольные избиратели стали неуловимыми для демократических партий.

В заявлении для газет медиагруппы Funke министр-президент Саксонии от ХДС Михаэль Кречмер выразил обеспокоенность растущим неприступом одиночек для демократических партий. Кречмер объясняет эту тенденцию повсеместным разочарованием в отношении политики правительства по вопросам миграции и...

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

Кречмер подчеркивает, что многие недовольные избиратели стали неуловимыми для демократических партий.

Они пропали, никакого контакта, мы полностью отрезаны от них, - выразил лидер Саксонии. quite a grim situation.

Социальные сети играют роль в этом отчуждении. Как заявил Кretschmer, люди живут в своих личных мирах, и чтобы войти в этот мир, нужно общаться лицом к лицу и обмениваться словами.

Политик ХДС в настоящее время находится в разгаре кампании по переизбранию на пост Министра-президента. В беседе с газетами Funke он сказал, что его мотивацией является ответственность за создание стабильного правительства для земли. Праворадикальная АФД никогда не должна получить власть, заявил он. Однако он признал, что на этот раз будет близко.

Подобно Тюрингии, Саксония проведет выборы в новый ландтаг в следующее воскресенье. Опрос института Infratest dimap, опубликованный в четверг вечером для ARD, показывает, что ХДС находится на 31%, а АФД со своим главным кандидатом, Йоргом Урбаном, на 30%.

Неизвестно, сохранит ли текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство в новом ландтаге на основе последних опросов.

Лидер Саксонии, несмотря на обеспокоенность исчезновением ХДС, активно ведет кампанию за переизбрание на пост Министра-президента с ХДС. Текущие опросы указывают на напряженную гонку между ХДС и АФД на предстоящих выборах в Саксонии, с небольшим преимуществом ХДС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Продолжается охота за нападавшим в Солингенском инциденте с ножом
Главные темы

Продолжается охота за нападавшим в Солингенском инциденте с ножом

Продолжается охота за нападавшим в Солингенском инциденте с ножом Текущий профиль подозреваемого неполон. Тем не менее, власти преследуют зацепки и беседуют с потенциальными свидетелями, как подтвердил представитель полиции. На платформе X Северного Рейна-Вестфалии полиция сообщила, что любые относящиеся к делу фотографии или видео, связанные с инцидентом со смертельным исходом в

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Харрис продвигает сторонников Кеннеди, кандидата в президенты США.
Главные темы

Харрис продвигает сторонников Кеннеди, кандидата в президенты США.

После принятия решения прекратить свою независимую кампанию по выборам президента США Роберт Ф. Кеннеди-младший оказался вcieдя под прицелом команды кампании Камалы Харрис в Демократической партии. В пятницу, по местному времени, менеджером кампании Джен О'Мэли Диilon были предприняты попытки...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.
Главные темы

Правоохранительные органы сообщают о трех погибших и четырех тяжело раненых в результате нападения на ножевку в Солингене.

Во время ножевого нападения на городском празднике в Соллингене трое человек погибли, еще четверо получили серьезные ранения. Преступник находится на свободе, ведутся активные поиски, как сообщает представитель полиции для AFP поздно вечером в пятницу. Место преступления было оцеплено после...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Солингене произошло несколько смертей и ранений в результате нападения на городское празднование
Главные темы

В Солингене произошло несколько смертей и ранений в результате нападения на городское празднование

В результате нападения на праздник в городе Солingen в пятницу вечером, якобы, погибли nombreuses людей. Газета 'Солунгер Тагеблатт' сообщает о трех погибших и многочисленных раненых. Глазными свидетелями якобы видят жестокое нападение ножом. Сначала полиция отказалась комментировать событие.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В настоящее время охотники из Саара успешно добыли более 3000 диких кабанов (историческая...
Федеральные земли Германии

В прошлом году охотники Саара охотились на большее количество диких свиней.

Усилия по captura диких свиней считаются проактивной тактикой в борьбе против подступающей африканской черепахи. Количество расстрелов значительнo возросло в Саарланде.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В этом году Ночь музеев в Берлине посвящена теме 'Сокрытые истины Берлина'.
Федеральные земли Германии

Длинная ночь музеев показывает "Скрытые знания Берлина"

Участники имеют возможность принять участие в приблизительно 750 мероприятиях с одним билетом во время Длинной ночи музеев. MAIN-FOCUS этого года — загадки ип настоящие.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
ФК Аугсбург рассматривает возможность начала Бундеслиги с Новумом в качестве партнера.
Федеральные земли Германии

ФК Аугсбург рассматривает возможность начала Бундеслиги с Новумом в качестве партнера.

Авгубург проводит свой 14-й сезон в Бундеслиге, стремясь достичь цели, которой еще не добивался. Эта задача будет поставлена в матче против Вердера в родных стенах.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Многие тысячи людей ожидали Фестиваля улицы Кристофера в Бремене
Федеральные земли Германии

Многие тысячи людей ожидали Фестиваля улицы Кристофера в Бремене

Весьма, демонстрация радужных флагов и радостных людей: Бремен стремится установить символ для разнообразия и принятия в субботу.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно