- Кречмер хочет ужесточить наказание за изменение климата

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер (ХДС) предлагает ужесточить наказание для активистов, нарушающих работу аэропортов. "Нужно прекратить смягчать подход к климатическим радикалам. Те, кто парализует нервные центры демократий, заслуживают сурового наказания, независимо от наличия конкретной угрозы и даже без доказательства индивидуального финансового ущерба", - сказал он агентству ДПА. Некоторые политики все еще ведут себя так, как будто эти действия somehow оправданы. "Они не оправданы с точки зрения подавляющего большинства в Германии".

По мнению Креtschmer, дальнейшее развитие наказаний для так называемых "активистов, использующих клей", должно учитывать значительные экономические затраты, такие как закрытие аэропортов. Железнодорожное и воздушное сообщение так же важны для торговли, экономической активности и общества, как и дорожное движение. "Наказания и их строгость должны в конечном итоге иметь общий предупредительный сдерживающий эффект. Я подниму этот вопрос на конференции министров-президентов и в Бундестаге. Моя цель - обеспечить правовое государство надежным инструментом санкций".

Активисты из климатической инициативы "Последнее поколение" продолжали свои протесты в последние дни. В четверг члены приклеились к нескольким взлетно-посадочным полосам. В Нюрнберге авиаоперации были временно приостановлены, но позже возобновились. В Кёльне/Бонне авиаоперации также были кратковременно нарушены из-за акции протеста, сообщают полицейские.

Климатическая инициатива "Последнее поколение", известная своими акциями протеста, недавно нарушила полеты в Нюрнберге и Кёльне/Бонне, а также приклеила своих членов к взлетно-посадочным полосам в Дрездене. Эти действия нарушают экономику и общественную деятельность, в том числе воздушное и железнодорожное сообщение.

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