- Красные цифры в Thyssenkrupp - доля до рекордного минимума

Промышленный концерн Thyssenkrupp вновь показал убыток за период с апреля по июнь. Замедление роста в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение, машиностроение и строительство, негативно сказалось на бизнесе компании, сообщили в Эссене.

Thyssenkrupp уже трижды понизил свой годовой прогноз в июле. Компания объявила о дальнейших мерах по реструктуризации своего автопоставщика, в том числе об увольнении сотен сотрудников в Германии. Тем временем, концепция переориентации бизнеса по производству стали остается неопределенной.

Акции достигли исторического минимума: 3,14 евро

Общая ситуация привела к дальнейшему снижению уже сильно пострадавших акций. Котировки акций упали уже утром и достигли исторического минимума в 3,14 евро. К полудню они торговались по 3,17 евро.

Акции Thyssenkrupp упали более чем на 50% с начала года. Плохие результаты и высокая неопределенность в отношении будущей деловой активности компании привели к бегству инвесторов. В сегменте MDax они являются одними из самых слабых значений в 2024 году.

Убыток 54 миллиона евро в Q3

В третьем квартале (на конец июня) Thyssenkrupp показал убыток в 54 миллиона евро, сообщила компания в Эссене. В том же периоде прошлого года Thyssenkrupp получила прибыль в размере 83 миллионов евро. Компания уже понесла убытки в первых двух кварталах.

Убыток в Q3 способствовал ухудшению показателей, и Thyssenkrupp сообщил о совокупном убытке в размере 167 миллионов евро с января по июнь. Инвесторы внимательно следят за количеством сделок в ключевых отраслях клиентов Thyssenkrupp, так как ухудшение тенденций может еще больше повлиять на финансовые показатели компании.

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