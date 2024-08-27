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Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

Красно-зеленый направлен на создание более справедливой системы рынка земли, которая будет благоприятствовать фермерам.

Рост стоимости фермерских земель побудил правительство принять меры по смягчению ситуации.

 and  Melissa Williams
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- Красно-зеленый направлен на создание более справедливой системы рынка земли, которая будет благоприятствовать фермерам.

Аграрный рынок земли и почвы в Нижней Саксонии станет более справедливым, согласно планам красно-зеленой администрации штата. По словам министра сельского хозяйства Мириам Штайдте (Зеленые), функционирующий рынок земли жизненно важен для поддержания и роста семейных ферм и продвижения устойчивого сельского хозяйства. Правительство штата представило проект закона о сотрудничестве в владении. Штайдте подчеркнула необходимость немедленных действий.

Цена сельскохозяйственных земель в Нижней Саксонии резко возросла в последние годы. В 2023 году средняя арендная плата за гектар сельскохозяйственных земель составила 643 евро, по сравнению с 595 евро в 2020 году и около 350 евро в 2010 году, согласно данным министерства, полученным от Федерального статистического управления. Также наблюдается значительный рост цен на сельскохозяйственные земли и пастбища.

Проект закона правительства штата предусматривает несколько основных пунктов. Будет усилен контроль над использованием правил ценообразования для предотвращения спекуляций и контроля над ценами на покупку и аренду. Кроме того, потребуется утверждение соответствующих органов для приобретения долей в компаниях, владеющих сельскохозяйственными землями.

Цель проекта закона правительства штата Нижняя Саксония о сотрудничестве в владении - поддержать семейные фермы в Ганновере. Для борьбы с растущими ценами на землю проект закона включает усиление правил противодействия спекуляциям на рынке сельскохозяйственных земель в Ганновере.

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