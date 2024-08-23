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Красно-горячая магма извергается из вулкана на бурном исландском полуострове.

 and  Yaroslav Smith
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22 августа, в четверг, видеофиксация извержения вулкана в юго-западной части Исландии.
22 августа, в четверг, видеофиксация извержения вулкана в юго-западной части Исландии.

Красно-горячая магма извергается из вулкана на бурном исландском полуострове.

Вулкан, расположенный в юго-западной части Исландии, взорвался в четверг, согласно метеорологической службе страны, извергая лаву и дым в шестой раз с декабря.

Длина трещины составляла примерно 2,42 мили (3,9 километра), и она расширилась на 1,5 километра в течение примерно 40 минут, согласно заявлению, выпущенному исландским метеорологическим бюро, которое отвечает за мониторинг вулканов.

Видео, транслировавшиеся из вулкана, расположенного на полуострове Рейкьянес, показывали фонтаны раскаленной лавы, вырывающиеся из земли, их яркие желтые и оранжевые оттенки резко контрастировали с мрачным ночным небом.

Из-за ограниченного воздействия на близлежащую к месту извержения зону, министерство иностранных дел Исландии сообщило в социальной сети X, что ситуация не представляет угрозы для жизни, что привело к эвакуации окружающей территории.

Лава не двинулась в направлении ближайшего рыбацкого города Гриндавик, в котором проживает почти 4000 человек, которые в основном эвакуировались с ноября, согласно метеорологическому бюро.

Извержение произошло на кратере Сундхнукар к востоку от горы Силлингафелл, частично перекрывая недавние выходы на полуострове Рейкьянес, в вулканической системе без центрального кратера, но с характерными трещинами, которые расходятся по земле.

Исследования показали скопление магмы под землей, что вызвало предупреждения о скорой вулканической активности в районе, расположенном к югу от исландской столицы Рейкьявик.

Самое раннее извержение на полуострове Рейкьянес, население которого составляет около 30 000 человек или примерно 8% от общего населения страны, прекратилось 22 июня после того, как оно извергало фонтаны расплавленной породы в течение 24 дней.

Повторяющиеся извержения подчеркивают сложности, с которыми сталкивается Исландия, страна с населением около 400 000 человек, поскольку геологи ожидают повторных извержений на полуострове Рейкьянес в течение длительных периодов, возможно, даже веков.

С 2021 года произошло девять вулканических извержений на полуострове после пробуждения спящих геологических систем после 800-летнего сна.

Чтобы смягчить последствия последующих потоков лавы, власти создали искусственные барьеры для их отклонения от важных объектов, таких как электростанция Svartsengi, открытый спа-центр Blue Lagoon и город Гриндавик.

Полеты оставались бесперебойными, согласно онлайн-коммуникациям аэропорта Кeflavik, но люксовый геотермальный спа-центр и отель Blue Lagoon сообщили о закрытии операций и эвакуации своих посетителей.

Вулканические извержения на полуострове Рейкьянес часто называют "извержениями трещин", которые обычно не нарушают воздушное сообщение или вызывают значительное распространение пепла в атмосфере.

Размером примерно с американский штат Кентукки, Исландия может похвастаться более чем 30 активными вулканами, что делает ее популярным местом для туризма, связанного с вулканами, специализированной нишей, привлекающей любителей приключений.

Вулканическая активность не представляет угрозы для других частей Европы из-за географической изоляции Исландии.

Несмотря на продолжающиеся извержения, Исландия остается популярным местом для туризма, связанного с вулканами, в Европе, привлекая любителей острых ощущений.

Извержение вулкана происходит вблизи Вогара, Исландия, 22 августа 2024 года.

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