- Крамер считает, что предложение MLS для него совершенно непрактично.

Кристоф Крамер, опытный футболист, сомневается в продолжении своей карьеры в Главной лиге MLS после расторжения контракта с немецким клубом "Боруссия Мёнхенгладбах". В подкасте "Copa TS" он сказал: "Мне это нравится, но это совершенно нереально для меня, так как я не имею звездного статуса, как Марко Ройс".

Недавно бывший игрок "Дортмунда" (35 лет) забил гол в своем дебюте в MLS за "Лос-Анджелес Гэлакси". О потенциале Марко Ройса в MLS Крамер (33 года) сказал: "Марко - потрясающий игрок. Он обязательно забьет голы и произведет неизгладимое впечатление на лигу".

Несмотря на успешный дебют в MLS, Кристоф Крамер все еще колеблется относительно своего долгосрочного будущего в лиге, так как его предшественники в немецком футболе могут найти это сложнее. Бывший товарищ по команде из "Боруссии" Марко Ройс, возможно, преуспеет в MLS, продемонстрировав свои исключительные навыки и оставив неизгладимое впечатление на лиге.

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