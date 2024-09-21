Крайне важно пересмотреть механизм лимита долга.

Бизнесмен и бывший федеральный министр финансов FDP Харольд Крист выступает за "план для Германии" с инвестициями в инфраструктуру, образование и цифровизацию. По словам Криста, местонахождение средств имеет критическое значение, как он заявил в подкасте "Die Stunde Null". В то же время Крист считает основу немецкой экономической системы устойчивой.

Местоположение Германии уже давно является предметом споров. Однако в текущей ситуации это кажется критической точкой. Крупные корпорации, такие как Volkswagen, испытывают трудности, а экономика замедляется уже давно. На этот раз действительно так серьезно?

Харольд Крист: Действительно, в прошлом мы видели заголовки типа "Германия - больной человек Европы" или "Германия отстает". Но затем у нас был самый длительный период расширения, который когда-либо был у Федеративной Республики, с 2005 по 2021 год, длившийся 16 лет. Так что я не разжигаю панику по поводу местоположения или произношу гневные речи. У нас очень стабильная экономическая база, мы третья по величине экономика, имеем успешные корпорации и стабильный средний класс.

Но все же есть серьезные препятствия.

То, что верно, так это то, что мы находимся в процессе экономической трансформации, и есть отрасли, которые испытывают серьезные трудности. Это включает в себя энергоемкие отрасли, такие как химическая и фармацевтическая промышленность, а также автомобилестроение. Но мы переживали подобные трансформации на протяжении всей нашей промышленной истории, в результате чего целые сектора страдали. Плакать не поможет; вместо этого мы должны смотреть вперед и находить способы повысить нашу конкурентоспособность снова.

Так это проблема конкретных отраслей, а не фундаментальный кризис немецкой экономической модели?

Конечно, у нас есть фундаментальные вызовы, например, наши энергозатраты слишком высоки, мы имеем дело с растущей бюрократией, которая обременяет компании затратами, и у нас высокие затраты на рабочую силу. Мы страна с высокими налогами, в частности для корпораций. Но вопрос, который мы должны задать себе, заключается в том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы выйти из этой ситуации и достичь следующего уровня роста.

Вы говорите, что нам нужно найти способы выйти из этой ситуации. Есть большая стратегическая статья бывшего президента ЕЦБ Марио Драги, призывающая к масштабной программе инвестиций для всей Европы - до 800 миллиардов евро в год. Что вы как либерал думаете о столь большом количестве государственной помощи?

Я не заперт в идеологическом ящике, я оцениваю реальность и действую в соответствии с ней. И да, нам нужно больше инвестировать. Но главный вопрос заключается в том, куда пойдут эти деньги. Пойдут ли они на расширение социальных затрат, таких как доходы граждан, пенсии или социальные выплаты, или они пойдут в инфраструктуру, исследования и разработки, образование и ИИ? Но у нас есть правило о долге в Германии.

А это следующий вопрос. Не ограничивает ли оно инвестиции?

Правило о долге было принято с широкой политической поддержкой, поэтому министр финансов должен ему следовать. Это сложно. Нам нужно реформировать правило о долге. Это не означает неограниченный долг. Но мы не можем обременить будущие поколения разбитой инфраструктурой и страной, которая больше не конкурентоспособна.

Как можно было бы реализовать такую реформу?

Я не думаю, что это можно сделать в течение этого законодательного периода. Я думаю, что это произойдет с 2025 года, независимо от того, кто будет у власти. Но это должно быть поддержано как правительством, так и оппозицией. Нам нужны больше денег на внутреннюю безопасность, оборону. Мы не можем избежать корректировки правила о долге. Но мы должны сделать это с дальновидным подходом. Нам нужен план для Германии, который выходит за рамки следующего законодательного периода.

Это действительно звучит как большая программа инвестиций.

Верно, но акцент всегда на инвестициях. Если вы вложите дополнительные 50 миллиардов евро в инфраструктуру сегодня, это новое долговое бремя с одной стороны. Но в долгосрочной перспективе вы должны увидеть увеличение богатства экономики.

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