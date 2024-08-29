- Котбус зафиксировал самую высокую температуру в Германии - 35,5 градуса по Цельсию

В Котбусе в четверг была зафиксирована самая высокая температура в Германии. По preliminary данным немецкой метеорологической службы (DWD), термометр показал 35,5 градусов Цельсия около 15:50.

Города Берлин и Бранденбург стали настоящими очагами тепла. DWD заявила: "Сегодня был самый жаркий день в году в Берлине и Бранденбурге".

Второе место в списке самых жарких городов Германии заняла Бранденбург: в городе Вустервиц в районе Потсдам-Миттельмарк температура достигла 35,3 градусов Цельсия около 16:30. Столица земли Бранденбург не отставала, с температурой 35,2 градуса в Потсдаме.

Термометр в Берлине также превысил 30 градусов: 34,7 градуса было зарегистрировано в Берлин-Тегель, 34,1 градуса в Берлин-Далем и 34,1 градуса в Берлин-Бух. Важно отметить, что все эти данные предварительные.

Несмотря на то, что жара охватила многие части Германии, Котбус установил самую высокую температуру в четверг, достигнув 35,5 градусов Цельсия. Интересно, что Котбус обычно не попадает в заголовки новостей из-за экстремальных погодных условий.

Читайте также: