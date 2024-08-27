- Котбус реагирует на серию поджогов

Чтобы справиться с повторяющейся цепочкой инцидентов, связанных с пожарами в Котбусе, втором по величине городе, принимаются конкретные меры. Мэр Тобиас Шик подробно рассказал об этих стратегиях. "Мы планируем усилить кадровый состав в правоохранительном отделе управления общественной безопасности и в гражданской обороне в среднесрочной перспективе", - заявил он. Недавно в центре города были усилены системы видеонаблюдения, а проблемы, такие как заросли растительности, закрывающие обзор, например, в парке на Пuschkinpromenade, были минимизированы.

Город Бранденбург недавно стал свидетелем серии подозрительных случаев поджогов. Было выявлено и доложено властям около 31 случаев с контейнерами и 15 случаев с автомобилями. Усиленное чувство небезопасности побудило город принять дополнительные меры предосторожности в ответ на такие случаи, как объяснил мэр.

Город Котбус, который пережил цепочку инцидентов, связанных с пожарами, находится в федеральной земле Бранденбург. Власти в Бранденбурге также сталкиваются со серией подозрительных случаев поджогов в своем городе, в частности, с контейнерами и автомобилями в Котбусе.

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