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Костюм Сити сделал ставку на день рождения Каспара Дэвида Фридриха

В честь 250-летия Каспара Давида Фридриха проходит ставка в Грайфсвальде и Дрездене. Участники в исторической одежде, с цилиндрами и бородами, будут соревноваться в том, кто больше заполнит эти места. Вопрос в том, кто сможет набратьбольше людей?

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
В честь 250-летия Каспара Давида Фридриха города Грайфсвальд и Дрезден соревнуются в том, чтобы...
В честь 250-летия Каспара Давида Фридриха города Грайфсвальд и Дрезден соревнуются в том, чтобы собрать максимальное количество людей в одежде, напоминающей 19 век

- Костюм Сити сделал ставку на день рождения Каспара Дэвида Фридриха

Празднование 250-летия Каспара Давида Фридриха проходит в Грайфсвальде и Дрездене с акцентом на модную тематику: присоединяйтесь сегодня (в 16:00), наденьте романтический наряд и соберитесь вместе - в Дрездене на Неумаркте или в Грайфсвальде на рыночной площади. Цель: город, собравший наибольшее количество участников, станет "настоящей городом Каспара Давида Фридриха".

На столе у нас торт, речи и мелодии. В Грайфсвальде на сцене выступит Филипп Дитбернер, певец и автор песен, а в Дрездене город танцует под ритмы джазовой группы и участвует в мастер-классе по романтическим танцам.

Посещение родного города Каспара Давида Фридриха, Грайфсвальда, на его день рождения - обязательно, если вам нравятся мелодичные выступления Филиппа Дитбернера. Или, если вы предпочитаете живую джазовую группу и танцевальные мастер-классы, Дрезден - идеальное место для празднования 250-летия Каспара Давида Фридриха.

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