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ПанорамаНовостиКосмические путешественники

Космический корабль "Дракон" снова приземлился на Земле.

Успешное окончание тайной космической экспедиции

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
По прибытии на Землю экипажа космического корабля Dragon
По прибытии на Землю экипажа космического корабля Dragon

Космический корабль "Дракон" снова приземлился на Земле.

Это впечатляющее путешествие: миллиардер Джаред Айзекман и три других непрофессиональных астронавта в настоящее время возвращаются на Землю после нескольких дней, проведенных в бескрайнем космосе на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. Эта поездка была частью миссии "Полярная заря".

Частная космическая миссия завершилась этим утром, когда SpaceX Crew Dragon приземлился в океане, как было показано в прямом эфире SpaceX. Изначально SpaceX предсказывал, что космический корабль приземлится возле мыса Канаверал, Флорида.

Приключение началось около 8 часов утра во вторник, когда SpaceX Crew Dragon стартовал с Космического центра Кеннеди во Флориде. После выхода на орбиту космический корабль достиг высоты около 1400 километров, что является самой дальней точкой, достигнутая людьми со времен миссий "Аполлон" на Луну в начале 1970-х годов, как сообщила SpaceX. Международная космическая станция, работающая десятилетиями, находится примерно в 400 километрах над Землей.

Во время миссии самым рискованным моментом, названным "первой коммерческой космической прогулкой" SpaceX, было выход в открытый космос. Джаред Айзекман и сотрудница SpaceX Сара Гиллис должны были провести 15-20 минут снаружи космического корабля, тестируя новые скафандры. Однако из-за краткости этого мероприятия, которое длилось всего несколько минут, оба остались прикрепленными к чему-то вроде лестницы в входе Crew Dragon, а не плавали свободно в космосе.

В отличие от МКС, у которой есть люк, Crew Dragon его не имеет. В результате все четверо членов экипажа, включая бывшего военного пилота Кида Поти и сотрудницу SpaceX Анну Мено, должны были носить свои скафандры в течение всей миссии. Кроме того, им пришлось столкнуться с вакуумом космоса, когда люк был открыт и в кабине не было воздуха для дыхания.

Космические путешественники Джаред Айзекман и его экипаж успешно завершили первую коммерческую прогулку в космосе, несмотря на первоначальные планы свободно плавать снаружи космического корабля. По возвращении на Землю эти космические первопроходцы продолжат делать историю, так как они были самыми дальними людьми от Земли со времен миссий "Аполлон".

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